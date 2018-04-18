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YSK: Erken seçime hazırız!

YSK Başkanı Sadi Güven erken seçimle ilgili, "Her türlü hazırlığımız tamam" dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:04
YSK: Erken seçime hazırız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

"SÜRE SIKINTISI YOK"

Erken seçimle ilgili açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Süre açısından sıkıntı yok. Her türlü hazırlığımız tamam" dedi.

"SEÇİM TAKVİMİ YAKINDA TAMAMLANACAK"

Güven, "Bugün itibarıyla seçim takvimi hazırlıkları başladı, bir iki gün içinde bunu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

"SEÇİME KATILACAK PARTİLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

İYİ Parti'nin seçimlere katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya ise YSK Başkanı şöyle cevap verdi: "Siyasi partilerin hangi şartlarda seçime katılacağı kanunda belirli. Bu şartları hangi partinin yerine getirdiğini incelemek için Yargıtay'dan evrakları isteyeceğiz ve YSK olarak hangi partinin seçime katılacağını açıklayacağız."

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:04
  1. erken seçim
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. ysk başkanı
  4. YSK erken seçim açıklaması

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  • mazlummazlum1 sa önce
    hükümetin yerinde olsam ilk bu seçim kurulu başkanını değiştirirdimadamdazavallı bir tip varve chp buna çok basit bir şekilde baskı yapıp yüklenebiliryerine sert ve kararlı duruşu olan birisini getirirdim
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