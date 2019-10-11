YPG'ye göz açtırılmıyor! Sözde komutan kıskıvrak yakalandı
Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu üyeleri, terör örgütü YPG'nin sözde komutanını yakaladı.11 Ekim 2019 Cuma 10:23
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 277 terörist etkisiz hale getirildi.
YPG'nin sözde komutanı yakalandı
Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Suriye Milli Ordusu üyeleri, son olarak Rasulayn'da bir terör komutanını yakaladığını duyurdu.
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