YPG'ye göz açtırılmıyor! Sözde komutan kıskıvrak yakalandı Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu üyeleri, terör örgütü YPG'nin sözde komutanını yakaladı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 277 terörist etkisiz hale getirildi. YPG'nin sözde komutanı yakalandı Barış Pınarı Harekâtı'na destek veren Suriye Milli Ordusu üyeleri, son olarak Rasulayn'da bir terör komutanını yakaladığını duyurdu.

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