YPG/PKK'nın sözde üst yönetim kadrosundan 7'si öldürüldü Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın sözde üst yönetim kadrosundan 7 isim öldürüldü.

Amerikan askerlerinin geri çekilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çaresiz kalan terör örgütü YPG, kalleş saldırılar düzenlemeye başladı. Aralıksız devam ediyor Mehmetçik ise bölgede başarılı bir şekilde operasyonlarına devam ediyor. TSK'ya direnemeyen teröristler, büyük kayıplar vermeye başladı. Örgütün sözde yönetim kadrosundan 7 kişi daha öldürüldü. Bölgede öldürülen YPG'li terörist sayısı ise kısa süre içerisinde 500'e yaklaştı.

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