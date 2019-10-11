0553 313 94 23

YPG/PKK'nın sözde üst yönetim kadrosundan 7'si öldürüldü

Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın sözde üst yönetim kadrosundan 7 isim öldürüldü.

11 Ekim 2019 Cuma 16:29
YPG/PKK'nın sözde üst yönetim kadrosundan 7'si öldürüldü

Amerikan askerlerinin geri çekilmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında çaresiz kalan terör örgütü YPG, kalleş saldırılar düzenlemeye başladı.

Aralıksız devam ediyor

Mehmetçik ise bölgede başarılı bir şekilde operasyonlarına devam ediyor.

TSK'ya direnemeyen teröristler, büyük kayıplar vermeye başladı. Örgütün sözde yönetim kadrosundan 7 kişi daha öldürüldü.

Bölgede öldürülen YPG'li terörist sayısı ise kısa süre içerisinde 500'e yaklaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:29
  1. YPG
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet21 dk önce
    Weh weeeeeh. Şu domuzların ölmesine çok üzüldük(!).
  • Amin Amin 24 dk önce
    Vur mehmedim eline sağlık. Vatan sana minnettar.
  • hasanhasan33 dk önce
    CHP nin ittifak kurdugu kankaları..

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri
  1. EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son..
  2. Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat..
  3. Fahrettin Altun paylaştı! Harekat..
  4. Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen..
  5. Doktor, bir diğer doktor tarafından..
  6. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu..
  7. "Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman..
  8. Stratejist Galip İlhaner: Türkiye,..
  9. Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya..
  10. YPG/PKK'nın sözde üst yönetim..
  11. Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu..
  12. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
  13. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
  14. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
  15. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
  16. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
  17. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
  18. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
  19. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
  20. Mazeret izni kaç gündür?
  21. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  22. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
  23. Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le..
  24. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  25. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  26. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  27. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  28. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  29. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  30. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!