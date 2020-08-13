YPG/PKK'nın sivilleri ölüme terk ettiği Hol Kampı'nda son bir haftada 8 çocuk öldü

CENEVRE (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Haseke ilinde kontrolünde tuttuğu Hol Kampı'nda son bir haftada 5 yaş altı 8 çocuğun açlık (malnütrisyon) ve sıvı kaybı (dehidratasyon) kaynaklı nedenlerle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Fore, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "UNICEF, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında beş yaşından küçük 8 çocuğun bir haftadan kısa bir sürede öldüğüne dair raporlardan derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Fore, kamptaki ölümlerin 6-10 Ağustos tarihlerinde gerçekleştiğini, bunlardan dördünün ölümünün yetersiz beslenmeye bağlı komplikasyonlardan kaynaklandığını, diğerlerinin ise sıvı kaybının neden olduğu ishal, kalp yetmezliği, iç kanama ve hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) gibi sebeplerden yaşamını yitirdiğini aktardı.

"Herhangi bir çocuğun ölümü trajiktir. Önlenebilir ölümlerde bu daha da trajiktir." ifadesini kullanan Fore, Hol Kampı'nda 60'tan fazla ülkeden yaklaşık 40 bin çocuğun zayıf düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Fore, kamptaki sivillerin bunaltıcı yaz sıcaklığının yanı sıra şiddet ve yerinden edilme travması ile mücadele etmek zorunda kaldıklarına dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlama ve karantina önlemlerinin kamptaki kritik durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunan Fore, kampta sağlık hizmetlerinin yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.

Fore, tüm kısıtlamalara rağmen UNICEF ve ortaklarının kamptaki insani yardım faaliyetlerinin süreceği bilgisini paylaştı.

Diğer BM yetkilileri gibi, UNICEF İcra Direktörü Fore'nin de kampı işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın adını zikretmemesi veya herhangi bir çağrıda bulunmaması dikkati çekti.

- Hol Kampı



YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta, Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.



Örgütün kampta alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.



Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.



