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Gündem Tacizcilere ceza yağdı: Stajyerlere cinsel istismar davasında karar açıklandı
Gündem

Tacizcilere ceza yağdı: Stajyerlere cinsel istismar davasında karar açıklandı

Yeniakit Publisher
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Tacizcilere ceza yağdı: Stajyerlere cinsel istismar davasında karar açıklandı

TBMM'de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası verdi.

TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.’ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.’ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

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Yorumlar

Güven

Tbmm bile güvenli değilken sokakların halini, vatandaşın halini siz düşünün!

Ayşe

Cennetullah'ın adını anarak, bu hainlerin cezalandırıldığını görünce gönlüm rahatladı. Allah'tan böyle sapkın ve vicdansız insanların milletimiz içerisinde yer almadığı bir toplum inşa edebiliriz. Ümmetin değerlerini zedeleyen bu tür saldırılara karşı hepimiz hassas olmalı ve her türlü faaliyette Türk devletinin güvenliğini ön planda tutmalıyız. TBMM'nin bu konuda gereğini yaptığını görmek bizi sevindirdi, ancak asla umutsuzluğa kapılmamalıyız, çünkü bu tür ahlaksızlıkların tamamen ortadan kaldırılması için hepimizin çaba sarf etmesi gerekiyor.
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