Tacizcilere ceza yağdı: Stajyerlere cinsel istismar davasında karar açıklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TBMM'de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili davada karar açıklandı. Mahkeme, yargılanan 4 sanık hakkında hapis cezası verdi.
TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.’ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.’ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.