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Gündem "DOA ile ilk gün 1,5 milyon şişe toplandı" Siz attınız doğa kazandı
Gündem

"DOA ile ilk gün 1,5 milyon şişe toplandı" Siz attınız doğa kazandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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"DOA ile ilk gün 1,5 milyon şişe toplandı" Siz attınız doğa kazandı

Sosyal medya hesabından ilk günün bilançosunu paylaşan Bakan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık” paylaşımı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz (dün) itibarıyla Türkiye geneline yayılan Depozito Yönetim Sistemi'ne vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının DOA makinelerine iade edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından ilk günün bilançosunu paylaşan Bakan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık; DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre 1 Temmuz'da DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.

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Yorumlar

Mehmet

Milletimiz her zaman çevre bilincine sahip olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önderliğinde atılan adımlar doğrudur. Depozito Yönetim Sistemi'nin ilk gününde 1,5 milyon ambalaj toplanması bu bilincin somut bir örneğidir. Bakan Kurum'un verdiği bilgiler oldukça ilham verici, Allah’tan razı olsun. Sıfır Atık Vakfı'nın da küresel çapta çalışmalar yapması ise bizim için büyük bir gururdur. İnşallah bu sistem tüm Türkiye'de yaygınlaşır ve doğa temizliği konusunda daha da ilerleme kaydediriz.
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