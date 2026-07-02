İkisinin de ifadesi ortaya çıktı! Deniz Akkaya Mersin’e ev sahibi tersine

AKCEBE: MİSAFİR OLARAK KALDI, KİRA ANLAŞMASI YOKTU Mustafa Kürşat Akcebe ise adliyedeki ifadesinde Deniz Akkaya'yı yaklaşık 30 yıldır tanıdığını belirterek, Akkaya'nın 2026 yılı Nisan ayında kendisini arayarak kitap yazdığını, İstanbul'da bunaldığını ve kalacak yere ihtiyacı olduğunu söylediğini ifade etti. Bunun üzerine evinin giriş katını yardım amacıyla misafir olarak kullanmasına izin verdiğini belirten Akcebe, “Bana hiç eşyası olmadığını söyledi ancak 9 Haziran'da yaklaşık 70 koli eşya ile geldi. Kendisine evimi kiralamadım. Tamamen yardım amacıyla misafir ettim. Aramızda kira sözleşmesi ya da kira anlaşması olmadı” dedi. Akcebe, 26 ve 27 Haziran'da evin kanalizasyonunda arıza meydana geldiğini, sorunun giderilmesi için ekipler çağırdığını belirterek, Akkaya'nın bu süreçte sürekli tuvalet konusunda şikayette bulunduğunu, komşunun tuvaletini geçici olarak kullanmasını önerdiğini söyledi. Sürekli şikayet etmesi üzerine “Beğenmiyorsan gidebilirsin” dediğini, bunun ardından tartışma yaşandığını ifade etti.