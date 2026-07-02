İkisinin de ifadesi ortaya çıktı! Deniz Akkaya Mersin’e ev sahibi tersine

AKKAYA: KİRACI OLARAK TAŞINDIM Olaya ilişkin tarafların ifadeleri ortaya çıktı. Kocaeli Adliyesi’ndeki ifadesinde Deniz Akkaya, eve kiracı olarak taşındığı belirtti. Mustafa Kürşat Akcebe ile aylık 25 bin TL kira bedeli konusunda sözlü olarak anlaştıklarını ancak ev sahibinin talebi üzerine yazılı kira sözleşmesi yapılmadığını iddia eden Akkaya, kanalizasyon arızasının ardından yaşanan tartışmada Akcebe'nin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını, iterek bahçedeki demir korkuluklara sıkıştırdığını ileri sürdü. Deniz Akkaya, ifadesinin devamında Akcebe'nin uyuşturucu kullandığını gördüğünü, evde silah ve el bombası bulunduğunu söyleyerek kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Daha sonra eve girişinin engellendiğini ve kaldığı odanın anahtarının elinden alındığını öne süren Akkaya, Akcebe'nin zaman zaman iç çamaşırıyla dolaşarak kendisini rahatsız ettiğini, son olayda ise iç çamaşırını indirerek kendisini taciz ettiğini iddia ederek bunun üzerine de şikayetçi olduğunu ve koruma ile uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.