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YPG/PKK'dan gazetecilere havanlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu otelin yakınına havan topu atıldı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:41
YPG/PKK'dan gazetecilere havanlı saldırı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:41
  1. Şanlıurfa
  2. Barış Pınarı Harekatı

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  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 46 dk önce
    Kesin içeriden biri, o teröristlere konum atıyordur.

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