YPG/PKK Çocukları cepheye sürecek

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Suriye’nin kuzeyini yılan yuvasına çeviren terör örgütü PKK/YPG’nin bölgede çocuklar üzerinde korkunç plan yürüttüğü raporlara yansırken, Haçlı Batı YPG’nin suç ortağı olmaya devam ediyor.

OECD üzerinden Türkiye’yi “terörizmin finansmanını engellemede eksik” ülkeler arasına alan aşağılık Batı’nın para, silah, teçhizat ve eğitim desteği verdiği PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde çocukları zorla silah altına aldığı belgelendi. PKK/YPG’nin işgal ettiği Rakka, Haseke ve Deyri Zor bölgesinde evlere baskın düzenleyerek çocukları silah zoruyla anne babasından kopardığı tespit edildi. Tel Abyad Yerel Meclisi’nin Birleşmiş Milletler’e ulaştırdığı rapora göre Ocak 2021’den bu yana PKK/YPG’nin 1800 genci zorla zilah altına aldığı, bunlardan 60’ı kız olmak üzere 500’ünün çocuk olduğu kaydedildi.

Cephe hattına sürüyor

Batı destekli PKK/YPG’nin eline silah verdiği çocukların Tel Rıfat, Ayn el Arap, Rakka, Haseke’nin Şeddadi bölgesi ve Kamışlı’da kamplara götürüldüğü bildirildi. Zorla cephe hattına götürülüp çatışmaya sokulan çocukların bir kısmının Kandil’e taşındığı saptandı. Akit’e konuşan askeri uzmanlar, Tel Rıfat’a götürülen çocuk militanların görüntülerinin, Türkiye’nin olası harekatı sırasında “TSK çocukları öldürüyor” yalanıyla dünyaya servis edilmek üzere kirli planlara alet edileceğine vurgu yapıyor. Hukukçular ise, çocukları zorla terörize eden PKK/YPG’ye destek veren Batılı ülkelerin er veya geç uluslararası mahkemelerde yargılanacağını söylüyor.

Coşar: Türkiye'ye karşı kullanacaklar

ASSAM Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Emk. Kd. Albay Ali Coşar, Batı’nın her türlü desteğine rağmen kan kaybeden PKK’nın bitme aşamasına geldiğini, çocuklara tutunmaya çalıştığını ifade etti. ASSAM Stratejisti Ali Coşar, “Terör listesindeki liderleri her geçen gün imha edilen terör örgütü, yok olmaya gittikçe terörist de bulamamaya başladı. Kendilerine inanan sözde Kürt esasen Ermeni kökenli olan insanların da artık onlarla birlikte olmadığını gördüler. Savaşacak adam bulamamaya başladılar. Çocuk yaştaki insanları zorla militan kadrosuna alma gayretine giriştiler. Suriye’de de terörist bulamayacak hale geldiler ki, zorla insan toplamaya yöneldiklerini görüyoruz” dedi.

Bölgedeki Arap, Kürt ve Türkmen kökenli hiçbir insanın örgüte katkı sağlamadığını ifade eden emk. Albay Coşar, “Aileleri sürgün etme ve evlerini yıkma tehditleriyle çocuklarını zorla kadrolarına katıyorlar. Türkiye’nin düzenlemek için hazırlığını yaptığı harekatın bölgedeki kazanımlarından biri de bu olacaktır. İnsanlar güvene, refaha ve huzura kavuşacak, evlatlarıyla bir arada yaşayabilecektir. Örgütün planı ise o genç çocukları Türkiye’nin önüne sürmektir. Onların ölmelerine sebep olup, çekecekleri video ve fotoğraflarla ‘Türk ordusu çocukları, gençleri katletti’ diyecekler.”

Baran: Bunun hesabını verecekler

Hukukçular Derneği Temsilcisi Avukat Latif Cem Baran, PKK’nın resmi raporlara yansıyan bu hukuksuzluklarının unutulmayacağını, destekçileriyle birlikte milletlerarası seviyede yargılanacaklarını söyledi. OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü’nün Türkiye’yi “terörizmin finansmanını engellemede eksikleri olduğu” iddiasıyla gri listeye almasına değinen Av. Latif Cem Baran, “Nasıl ki DAEŞ’i kullanarak PKK/YPG’yi Türkiye’ye karşı silahlandıran Batı, aynı şekilde kendi kurumlarında sahte raporlarla Türkiye’yi mâli ve hukuki manada kendilerince baskı altına almak için bir nevi dolandırıcılık sistemi başlatmış ve uygulamaktadır. Biz Batı’nın bu şekildeki davranışlarına ve kurumlarının adil olduğuna inanmıyoruz. Batılı kurumlar delillerini toplarken kendi menfaatleri ölçüsünde bu delilleri toplamaktadır. Gerçekten bağımsız bir kuruluş olsa sadece Suriye’de sahaya bakacak olurlarsa, terörü esas destekleyenin ABD ve Avrupa ülkeleri olduğunu görecektir” ifadelerini kullandı.

“O destekledikleri PKK militan ihtiyacını, ailelerinden zorla kaçırılan çocukların eline silah tutuşturarak ölüme yollamaktadır” sözlerini sarf eden Hukukçu Baran, “Allah’ın izniyle yeni bir dünya kurulacak, dünyanın beşten büyük olduğu tescillenecek, hakların eşit bölüştüğü ve Batı’nın işlediği bu suçların yargı önünde hesabı sorulacaktır. Adil düzenin tesis edildiği dünyada PKK/PYD gibi terör örgütleri olmayacak ve onların yardım ve yatakçıları da hesap verecektir. Toplumsal hafıza bunları unutmayacaktır” diye konuştu.