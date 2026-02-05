  • İSTANBUL
YPG'nin istismar alanları daralıyor! Suriye devlet televizyonunda Kürtçe sürprizi

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye tarihinde ilk kez Kürtçe yayın yaptı. Yayın, Suriye Kürt Ulusal Konseyi heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam’da yaptığı görüşmeye ilişkin haberle ekrana geldi.

Suriye’de resmi yayıncılıkta dikkat çeken bir adım atıldı. Devlet televizyonu el-İhbariyye’de ilk kez Kürtçe haber sunuldu.  El-İhbariyye kanalı sunucusu, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)" heyetinin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Şam'daki Halk Sarayı'nda yaptığı görüşmeye ilişkin haberi Kürtçe sundu.

 

ENKS üyesi Nemat Davut da Şara ile yaptıkları görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Davut, Şara ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, ülkenin resmi televizyonunda ilk kez Kürtçe yayın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Görüşmeye ilişkin Davut, "Bugün Suriye ve Kürt halkı için tarihi bir gün. Biz Kürtler olarak Suriye'nin bir parçası, tarih boyunca da ortağı olduğumuzu düşünüyoruz, gelecekte de ortağı olmayı sürdüreceğiz." dedi.

 

Davut, "Şam'da bulunmamız ve hükümetle bir araya gelmemiz ulusal görevimizdir." ifadesini kullandı.

 

Şara'nın 16 Ocak'ta imzaladığı kararnamede, "Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir." ifadelerine yer verilmişti.

 

Kararnamede, "Haseke ilinde kayıt dışı bırakılan ve Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli kişilere vatandaşlık verileceği" açıklanırken, eğitim ve kültür alanları dahil çeşitli haklar tanınmıştı.

