Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yabancı ülkelere veri aktarımı hatta satışı konusu Türkiye gündemine oturmuştu. “Casusluk Davası olarak yargıya taşınan ve halen tutuklu sanıklarla devam eden dava sürerken, bir büyük skandal da Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde patladı. Büyükşehir Belediyesi, NetWork izleme ve yazılım işini İsrail merkezli Solar Winds firmasının Türkiye temsilciliğini yaptığı açık kaynaklarda yer alan ODYA Bilişim’e verdiği ortaya çıktı.

BÜYÜKŞEHİR İHALEYE ÇIKTI SONRA KARTLAR DEĞİŞTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı 12 Mayıs 2025 tarihinde “NetWork izleme yazılım ihalesi” yapıyor. 2025/371823 tarih sayılı ihalede sözleşme başlangıç tarihi de yine 12 Temmuz 2025 olarak kayıtlara geçiyor. Tüm Bursa’nın bilgilerine ulaşma imkanı sağlayan NetWork izleme işini İstanbul merkezli ODYA Bilişim firması alıyor. Ancak bu kadar hayati ve kritik öneme sahip ihaleyi yapan Büyükşehir Belediyesi, ilgili firmanın İsrail bağlantısını umursamıyor. Bu kadar kritik bir iş için çıkılan ihalede firmaların araştırmasının yapılmaması mümkün değil. Eğer araştırılmadıysa o daha da büyük bir skandal.

BİLGİLER SOLAR WİNDS FİRMASININ TEMSİLCİSİ ODYA BİLİŞİM’İN ELİNDE

Türkiye için en büyük tehditlerden birisi olan İsrail, en büyük düşman durumunda. CHP’nin yıllardır İsrail firmalarıyla ticaretin devam ettiği algı operasyonları göz önünde bulundurulduğunda, CHP’li belediyelerde üst üste patlak veren casusluk girişimleri akıllarda ciddi kuşkular bırakıyor. İşte Büyükşehir Belediyesi’nin tüm Bursa’nın bilgilerine ulaşma hakkı tanıdığı ODYA Bilişim de İsrail bağlantılı bir kuruluş ve açık kaynaklarda İsrail merkezli Solar Winds’in Türkiye temsilciliğini yaptığı yer alıyor.

3.6 MİLYON BURSALI'NIN TÜM BİLGELERİ TEHDİT ALTINDA

Büyükşehir Belediyesinin NetWork izleme ve yazılım işi aynı zamanda Bursa’nın kozmik odası. Bursalıların tüm gizli bilgileri, cep telefonlarına indirilen Bursa Kart mobil, Bursa cepte vb. uygulamalar aracılığıyla İsrail merkezli bir firmanın eline teslim ediliyor. İsrail ile Türkiye’nin defacto durumu göz önünde bulundurulduğunda bu ihalede İBB’de olduğu gibi çok tehlikeli bir casusluk faaliyeti olarak da değerlendirilebilir.

İLGİNÇ AYRINTILAR GÖZE ÇARPIYOR

İhalede işin başlangıcı Temmuz 2025 olarak belirleniyor ve ilginç bir tesadüf eseri (!), Smile Kart olarak adlandırılan yeni BursaKartlara geçiş kararı alınıyor ve kartlar 31 Temmuz’dan itibaren değiştirilmeye başlıyor. Burada bir ayrıntı daha ortaya çıkıyor. Terör devleti İsrail’de faaliyet yürüten tüm yazılım firmalarının İsrail devletiyle bilgi paylaşımı yapma zorunluluğu var. Yani Bursa’nın tüm bilgileri İsrail’e aktarılıyor.

BUNUN HESABINI KİM VERECEK!

Türkiye ile İsrail arasındaki defacto durum ortadayken ve bu faaliyetlerin açıkça casusluk olduğu bilinirken Bursa Büyükşehir Belediyesi yönetimi nasıl oluyor da İsrail bağlantıyı bir firmaya Bursa’nın tüm bilgilerine ulaşmasına müsaade ediyor? 3.6 milyon Bursalı’nın tüm mahrem bilgilerinin İsrail’e aktarılacağı bilinmesine rağmen bu kadar pervasızca bir adım nasıl atılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e firmanın bağlantıları ile ilgili bilgi veriliyor mu? Bozbey, ihaleye onay verirken durumdan haberdar mı? Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem daire Başkanı Hakan Arık’ın uyarılara rağmen ihaleye bu firmanın almasına göz yumduğu iddiaları doğru mu? Hakan Arık’ın başkanlık makamı ve Genel Sekreterlik makamına rağmen aklındakini yaptığı iddiaları doğru mu? Bu yaşananlarla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik’in bir açıklaması var mı? Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen İsrail bağlantılı bir firmaya şehrin tüm bilgilerini aktaracak bir şirkete bu ihaleyi verme cesaretini kim ya da kimler gösterdi?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE CASUSLUK DAVASI

İstanbul Büyükşehir Bleediyesi’nden, yabancı ülkelere veri aktarımı hatta satışı konusu “Casusluk Davası” olarak ele alındı ve yargılama devam ediyor. “İstanbul Senin” adlı bir uygulama üzerinden 16 milyon İstanbullunun tüm mahrem verileri, bilgileri, fotoğrafları, mesajları, videoları, cep telefonlarından alınıyor, içlerinde özellikle İsrail’in olduğu Amerika ve Almanya gibi ülkelere satılıyor. Hatta, Karanlık ağ olarak adlandırılan sayfada bu veriler satışa sunuluyor. İstanbul Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 'İstanbul Senin' isimli uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcıya ait kişisel veriler ile konum bilgilerinin 'darkweb' üzerinde satışa çıkarıldığı ve aynı uygulama içerisinde yer alan 'İbb Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek program dışına sızdırıldığı tespit edildi. Casusluk Davası’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklu yargılanıyor. İstanbul Büyükşehir belediyesinde yaşanan bu büyük casusluk olayının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait BASKİ adlı kuruluşta kullanılan güvenlik duvarı sistemi ihalesini İsrail merkezli Check Point Software Technologies adlı firmaya verdiği ortaya çıkmıştı.

Benzer bir casusluk olayı da geçmişte Ezan vakti adlı bir uygulamayla Fetullahçı Terör Örgütü programı cep telefonuna indiren her vatandaşın cebindeki tüm bilgileri kopyalayıp terör örgütünün menfaatine olacak biçimde kullanmıştı.

İSRAİL’İN SKANDALLARLA MEŞHUR ŞİRKETİ

Solar Winds firması dünya çapında yaşattığı skandallarla isminden söz ettiren bir firma. 2019-2020 yıllarında ABD’de pek çok resmi kurum ve özel şirketin bilgisayarlarına düzenlenen siber saldırıda Solar Winds firmasının programı kullanıldı, saldırıyı düzenleyenin Rusya olduğu ortaya çıkınca ABD Rusya’ya ambargo uygulamaya başladı.

