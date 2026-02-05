  • İSTANBUL
Gündem Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia
Gündem

Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeniden Refahlı vekilden Epstein skandalı için bomba iddia

Yeniden Refah Partili Bekin, İsrail'in Epstein belgeleri üzerinden Trump'a gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Bekin ” Eğer Trump, Epstein meselesini unutturmak adına askeri seçeneği seçerse bunun ABD'ye geri dönüşü olmayan büyük bir maliyeti olacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ABD Adalet Bakanlığınca Jeffrey Epstein suçlarına ilişkin yayımlanan belge, uçuş ve video kayıtlarında Trump'ın isminin bin defadan fazla geçmesinin son derece düşündürücü olduğunu söyledi.

Trump'ın İran'a karşı yürütmeye çalıştığı güç politikasının tamamen siyonist İsrail'in kontrolünde seyir aldığının ortaya çıktığını dile getiren Bekin, İsrail'in Trump'a karşı Epstein dosyasını silah olarak ortaya sürdüğünü savundu.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN SONUÇLARI OLUR

Bekin, şöyle konuştu: "Siyonist İsrail, ABD'nin Tahran ile müzakere masasına oturması durumunda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan tamamen arınması, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sona erdirmesi, balistik füze geliştirme programına kesin sınırlamalar getirmesi, Körfez ve Orta Doğu'da İran'ın bölgesel silahlı unsurlarla ilişkilerini sonlandırması konusundaki ısrarcı tutumunu ortaya koyarken Trump'a dolaylı yönden Epstein üzerinden gözdağı vermeye çalışması gözlerden kaçmamaktadır Washington'ın Tahran'ın ortaya koyduğu nükleer dosya konusunun müzakere edilmesinden başka bir yol olmadığının artık ABD tarafından iyice anlaşılması gerektiği düşüncesindeyiz. Eğer ki Trump, Epstein konusunu unutturmak adına askeri seçeneği seçme yoluna gidecek olursa bunun ABD'ye geri dönüşü olmayan büyük bir maliyet getireceği muhakkaktır.”

