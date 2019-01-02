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YPG'li teröristler Deyrizor'da yağmaya başladı!

Türkiye'nin operasyon açıklaması sonrası paniğe kapılan terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da evleri yağmalamaya başladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
YPG'li teröristler Deyrizor'da yağmaya başladı!

Türkiye'nin olası Münbiç operasyonuna karşı,YPG büyük bir kaosun içine düştü. Bölgede hendekler kazarak kendilerini korumaya çalışan PKK'lılar, diğer yandan da kendilerini yamayacağı bir ülke arıyor.

Bu noktada faaliyetleri henüz sonuçsuz kalan teröristler, bölgede yağma faaliyetlerine başladı.

Evleri yağmalıyorlar

Bölgedeki evleri hedef alan PKK'lı teröristler, evlerin içinde bulunan gıda, teknolji ve ihtiyaç malzemelerini çalıyor. Deyrizor'da kaydedilen görüntülerde, çok sayıda teröristin bir eve girerek yağma yaptığı görülüyor.

EYP malzemeleri çalıyorlar

PKK'lıların çaldığı malzemelerden en dikkat çekici olanlarıysa büyük boydaki tüpler oldu. Daha önce EYP olarak nitelendirilen, patlayıcıların yapıldığı büyük boydaki tüplerin, teröristler tarafından savunma koridoru oluşturmak adına yağmalandıkları belirtiliyor.

Sınıra sevkiyat devam ediyor

PKK'lılara karşı başlatılması planlanan operasyonda Türkiye'nin bölgeye yönelik sevkiyatları devam ediyor. Obüs, tank ve çok sayıda zırhlı araç Suriye'ye yolalnırken, hemen her gün sevkiyat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sevkiyatın boyutu, planlanan operasyonun büyüklüğü hakkında ön bilgi sağlıyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
  1. Deyrizor'da YPG yağması
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