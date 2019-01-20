YPG müzakere şartlarını açıkladı: Gelin anlaşalım

Suriye'de YPG kontrolündeki bölgelere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon sinyalleri sürerken YPG güçleri Suriye rejimi ile masaya oturmak için 10 maddelik bir bildiri yayınladı.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'in Türkiye ziyareti sonrası "Türkiye'yi korumalı ve Suriye'de Türkiye için ortaya çıkardığımız (YPG/PKK) sorunu çözmeliyiz" ifadeleri Suriye'nin kuzeyinde kontrol alanını genişleten Suriye Demokratik Güçleri çatısı altındaki YPG'de panik havası oluşturdu.

Suriye Demokratik Güçleri, Şam rejimi ile masaya oturmak için ‘'acil'' koduyla çağrı yaparak müzakere şartlarını açıkladığı 10 maddelik bir bildiri yayınladı.

İşte YPG'nin Suriye rejimi ile müzakere şartları:

1. Suriye'nin toprak bütünlüğü2. Sistem demokratik cumhuriyet olacak. Özerk yönetim sistemin parçası olacak3. Özerk yönetimlerin Şam'daki mecliste temsilcileri olacak4. Rejim ait bayrağın yanında özerk yönetimin bayrakları olacak5. Özerk yönetimlerdeki diplomasi Suriye halkı ve anayasasına aykırı olmayacak.6. PKK (Sdg) Suriye ordusunun parçası olup, sınırları korumakla sorumlu olacak.7. Özerk yönetimlerin güvenlik kuvvetleri anayasaya uygun şekilde çalışacak8. Özerk yönetim bölgelerinde öncelikli dil eğitimi bölgenin ana dili olacak. Tüm Suriye'de ise Arapça anadil olacak.9. Anadil konusunda esaslar belirlenecek 10. Suriye'deki zenginliklerin tüm bölgelere eşit şekilde dağıtılması

Suriye rejimi bu şartları kabul ederse YPG kontrol altında tutuğu birçok bölgeden çekileceğini ifade ederken, rejimin kurmayları ile bu gece plan üzerinde çalışacakları ifade edildi.