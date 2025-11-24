Elebaşı Mazlum Abdi’de ‘silah bırakma’ bombası: Meğer İmralı’dan çağrı gelmiş

Türkiye'nin 'terörsüz Türkiye' hedefiyle yürüttüğü süreçte, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı almasının ardından en kritik soru, bu karara Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'nin de dahil olup olmayacağı idi.

YPG/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'den gelen bomba etkisi yaratan son dakika açıklaması, bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Abdi, yaptığı açıklamada, İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile uygun bir yöntemle (mektup yoluyla) iletişime geçtiklerini duyurdu. Abdi, asıl dikkat çeken ifadesinde ise "Apo da Rojava yetkililerinin orayı (İmralı) ziyaret etmesini istemiş. Biz de buna ihtiyaç duyuyoruz. Madem bu durum çözüme olumlu katkı sunacak neden gitmeyelim," diyerek İmralı'yı ziyaret etmek istediklerini açıkladı.

Mazlum Abdi'den gelen bu açıklama ile birlikte YPG'nin de silahsızlanma sürecine katılma potansiyelini gündeme getirdi.

PKK'NIN ARDINDAN YPG/SDG HAMLESİ

Mazlum Abdi'nin açıklamalarının temelinde, PKK'ya bağlı kuzeyli bazı savaşçıların (teröristlerin) Suriye'deki varlığına dair endişelerin çözümü yatıyor. YPG lideri, bu sorunu ancak İmralı'dan gelecek bir çağrının çözebileceğini ileri sürerek, Rojava ve İmralı arasında görüşmelerin şart olduğunu vurguladı.

Silah Bırakma Çağrısı: Abdi, "Eğer bu süreç sonuçlanırsa bizdeki ateşkes de kalıcı olacak," diyerek, İmralı üzerinden ilerleyecek bir sürecin, YPG'nin de silah bırakmasıyla sonuçlanabileceği sinyalini verdi.

Güvenlik Statüsü: Abdi, kendi varlıklarının Türkiye için tehdit olmadığını iddia ederken, Kürtlerin askeri gücünün olmasını tehdit olarak görme fikrine karşı çıktı. Suriye hükümetine katılma gibi konuların çözümünün, Türkiye açısından da huzur getireceğini öne sürdü.

Sürece Destek İsteği: YPG lideri, Türkiye'den bu sürece destek olmasını ve karşıt olmamasını isteyerek, SDG olarak sürece engel olmak yerine destek veren taraf olmak istediklerini ifade etti.

YPG’NİN SÜRECE DAHİL OLMAMA ENDİŞESİ

Türkiye, PKK'nın silah bırakması halinde, Suriye'deki YPG'nin sürece dahil olmaması ve burada örgütlenmeye devam etmesi konusunda ciddi endişeler taşıyordu. Mazlum Abdi'nin İmralı'ya yönelik ziyaret talebi, bu endişeleri giderme potansiyeli taşıdığı belirtildi.

Bu bağlamda yakın zamanda Ak Parti, MHP ve DEM Parti'den İmralı'ya gidecek heyette şu isimlerin belirlenmişti.

AK Parti: Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman

MHP: İstanbul Milletvekili Feti Yıldız

DEM Parti: Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit