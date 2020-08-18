  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yozgat'ta "Mahalle Denetim Ekipleri"nden Kovid-19 denetimi
Aktüel

Yozgat'ta "Mahalle Denetim Ekipleri"nden Kovid-19 denetimi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 16:29:56 -
Yozgat'ta "Mahalle Denetim Ekipleri"nden Kovid-19 denetimi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta oluşturulan "Mahalle Denetim Ekipleri", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde izole edilen vatandaşları kontrol ediyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Yozgat Valiliğince İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu. Ekipler, mahalle mahalle gezerek Kovid-19 tanılı ya da temaslı olması nedeniyle evde izolasyona alınan vatandaşların evde olup olmadıklarını çat kapı yaparak kontrol etti.

Ekipler, Kovid-19 tanılı vatandaşları 14 günlük karantina süresi boyunca kesinlikle evden dışarı çıkılmaması yönünde uyarırken, cadde ve sokaklarda virüsten korunma yollarına ilişkin anons yaptı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlardan B.B, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 gün karantinada kalacağını belirterek, "Sağlık ekipleri sürekli kontrol ediyor. Sağlık alanındaki ilgiden çok memnunuz. Karantina süresince evde durmak zorundayım. Bu konuda da ekipler, gelip kontrol ediyor." dedi.

Düğünlerin kontrol edilmesi ve serbest bırakılmaması gerektiğini dile getiren B.B, "İş yerindeki stajyer öğrenci Ankara'da düğün çekimine gitmiş, düğünden ona, ondan da bize bulaştı. Bu nedenle düğünlerin daha sıkı kontrol altına alması gerekir." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü
Dünya

O ülke suikastle sarsıldı! Bakan, namaz çıkışı öldürüldü

Somali, Tarım Bakanı Abdukadir Abukar'a yapılan suikastle sarsıldı. Bakan, uğradığı suikastte hayatını kaybetti.

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz
Dünya

ABD duyurdu: Sondaja açıyoruz

ABD, Kuzey Kutbu Ulusal Yaban Hayatı Sığınağını (ANWR) petrol ve gaz sondajına açacağını açıkladı.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı