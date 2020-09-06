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Aktüel Yozgat'ta KPSS'ye geç kalan bazı adaylar, salona alınmamalarına tepki gösterdi
Aktüel

Yozgat'ta KPSS'ye geç kalan bazı adaylar, salona alınmamalarına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:07:40 -
Yozgat'ta KPSS'ye geç kalan bazı adaylar, salona alınmamalarına tepki gösterdi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS) geç kalan bazı adaylar, sınav salonuna alınmamalarına tepki gösterdi.

Bozok Üniversitesinde sınava giren adaylar, elleri dezenfekte ettirilip, giriş ve kimlik belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.

Bazı adaylar son dakikada sınava yetişirken, kimisi ise geç kaldı.

Fen-Edebiyat Fakültesine koşarak gelen ve geç kaldığı için sınava alınmayan bazı adaylar, duruma tepki gösterdi.

İlçelerden geldiklerini belirten bazı adaylar, yol çalışması ile trafik yoğunluğu nedeniyle sınava geç kaldıklarını öne sürerek, binanın kapısına ve camına bir süre elleriyle vurarak tepkisini dile getirdi.

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