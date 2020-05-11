  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat'ta aç kalan sokak hayvanlarına inşaat işçisi sahip çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:59:57 -
Yozgat'ta aç kalan sokak hayvanlarına inşaat işçisi sahip çıkıyor

YOZGAT (AA ) - Yozgat’ta bir inşaat işçisi, çalıştığı şantiyenin çevresindeki 11 sokak köpeğinin bakımı üstlendi.

Tayip köyü yakınlarındaki cezaevi inşaatında çalışan Fatih Ulucan (24), her sabah yolunu gözleyen köpekleri evinden getirdiği ve şantiyeden artan yemeklerle besliyor.

Ulucan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve inşaat çevresindeki sokak hayvanlarını da düzenli olarak beslediğini söyledi. Köpeklerin işe gelişinde kendisini beklediğini ifade eden Ulucan, şöyle konuştu:

"Sabah geldiğimde arabamı tanıyorlar ve yanıma geliyorlar. Evden getirdiğim ekmekleri ve şantiyenin yemekhanesindeki artıklarını getirip 11 köpeği besliyorum. Hayvanlar buradan hiç ayrılmıyor. Benden başkan da onlara bakan kimse yok, ben sahip çıkıyorum. Sabahları yolumu gözlüyorlar. Gönüllü olarak yardımcı olmaya çalışıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü
Gündem

Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü

CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yaptığı HDP’li Kars Belediyesindeki skandal görüntü sosyal medyada olay oldu. Fatih Tezcan sosyal medya hesabın..
Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı
Gündem

Uzman isimden çarpıcı değerlendirme! Salgın sonrası Türkiye'nin yer alacağı konumu paylaştı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Muhittin Ataman, koronavirüs salgın..
İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap
Gündem

İttifak deşifre oldukça gerçekler ortaya çıkıyor! Sırrı Süreyya’dan Meral Akşener’in sözlerine sert cevap

İttifakta derin çatlak oluşunca tüm gerçekler ortaya çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP ile ilgili ‘PKK uzantısı’ sözleri..
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı