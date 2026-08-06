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Gündem 6’lı masa AİHM vaatlerini sıralarken neredeydi? Müsavat Dervişoğlu’nu morartan hatırlatma
Gündem

6’lı masa AİHM vaatlerini sıralarken neredeydi? Müsavat Dervişoğlu’nu morartan hatırlatma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan gazeteci Ali Karahasanoğlu, Meclis'e sunulan 360 imzalı çerçeve yasa üzerinden provokasyona soyunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun maskesini düşürdü. Geniş bir mutabakatla TBMM'ye sunulan tarihi düzenleme öncesi "Cesedimizi çiğnersiniz" diyerek şov yapan Dervişoğlu'na 2023 seçimlerini hatırlatan Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı 6'lı masanın teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı tanıyacak AİHM kararlarını aynen uygulama vaatlerini tek tek deşifre etti.

Hazırlanan çerçeve yasada ağırlaştırılmış müebbet alan terör elebaşlarının kapsama girmediğini vurgulayan Karahasanoğlu; Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bahoz Erdal gibi katillerin bu düzenlemeden faydalanamayacağını net bir dille ifade etti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için PKK'nın tüm silahları teslim etmesi, güvenlik güçlerinin bunu teyit etmesi ve MGK'nın onaylaması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, silahsızlanma olmadığı sürece yasanın çöp olacağını kaydederek Terörsüz Türkiye hedefinden rahatsız olan odakların kirli oyunlarını bozdu.

Masa başı provokatörlerinin yalanlarını tek tek çürüten Karahasanoğlu, çerçeve yasanın sınırlarını net bir şekilde çizdi. Karahasanoğlu, "Bunların içerisinde Abdullah Öcalan yok, Murat Karayılan yok, Cemil Bayık yok, Dursun Karataş yok, Bahoz Erdal yok!" diyerek terör elebaşlarının ve eline kan bulaşmış katillerin bu düzenlemeden asla yararlanamayacağını vurguladı. 1 Mayıs 2005 öncesi suç işleyenlerin, ağırlaştırılmış müebbet alanların ve askere, polise kurşun sıkan kasten öldürme faillerinin yasa kapsamı dışında tutulduğunun altını çizen Karahasanoğlu, kamuoyuna sunulan yalan rüzgarını boşa çıkardı.

"PKK bütün silahları teslim etmediği müddetçe bu kanun çöptür!" diyerek sürecin en kritik şartını açıklayan Ali Karahasanoğlu, güvenlik güçlerinin raporu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) teyidi olmadan tek bir adım bile atılamayacağını ifade etti. Devlet ciddiyetinin ve kararlılığının altını çizen Karahasanoğlu, "Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz yapı birilerinin kandırabileceği 2-3 kişilik bir kurul değildir; içinde kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanı var. TSK 'tüm silahlar teslim edildi' demeden bu düzenleme işlemeyecektir" diyerek Terörsüz Türkiye hedefine ket vurmak isteyen odakların son kozunu da elinden aldı.

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Yorumlar

Mahmut

Bu devriş oğlu terör devam ederken altılı masanın ayaklarına yapışıp meclise gire bilmek için ne dedilerse kabul ettiler.bunu dem parti her zaman kendilerine hatırlattı.altılı masayıkılmasın diye ne dedilerse kabul eden iyi partinin içinde yokmuşsun devrişoğlu şimdi cesedimi çiğneden diye tutturmuş senin ederin ne sen nesin seni kim takar yürü işine.

MİLLET

önüne gelen parti kurarsa birde çeteler gibi ben kanun nizam dinlemem hep benim söylediğim doğrudur ne meclis ne vekil ne MGK tanırım diyor bu derviş bey bu PKK belasında başta doğu Anadolu ve güneydoğu olmak üzere halkta güvenilik güçlerine Türkçesi tüm ülke olarak çok sıkıntılılar geçtik canlarımız gitti arti ekonomi zorluklar yaşadık artık buna kimse engel çıkarmasın halk olarak herkes kardeşçe yaşıyalım başta şehitlerimizi rahmetle saygıyla minnetle anıyorum ailelerine saygılar sunuyorum büyüklerin ellerinden öpüyorum
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