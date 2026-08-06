6’lı masa AİHM vaatlerini sıralarken neredeydi? Müsavat Dervişoğlu’nu morartan hatırlatma

Hazırlanan çerçeve yasada ağırlaştırılmış müebbet alan terör elebaşlarının kapsama girmediğini vurgulayan Karahasanoğlu; Abdullah Öcalan, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Bahoz Erdal gibi katillerin bu düzenlemeden faydalanamayacağını net bir dille ifade etti.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için PKK'nın tüm silahları teslim etmesi, güvenlik güçlerinin bunu teyit etmesi ve MGK'nın onaylaması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, silahsızlanma olmadığı sürece yasanın çöp olacağını kaydederek Terörsüz Türkiye hedefinden rahatsız olan odakların kirli oyunlarını bozdu.

Masa başı provokatörlerinin yalanlarını tek tek çürüten Karahasanoğlu, çerçeve yasanın sınırlarını net bir şekilde çizdi. Karahasanoğlu, "Bunların içerisinde Abdullah Öcalan yok, Murat Karayılan yok, Cemil Bayık yok, Dursun Karataş yok, Bahoz Erdal yok!" diyerek terör elebaşlarının ve eline kan bulaşmış katillerin bu düzenlemeden asla yararlanamayacağını vurguladı. 1 Mayıs 2005 öncesi suç işleyenlerin, ağırlaştırılmış müebbet alanların ve askere, polise kurşun sıkan kasten öldürme faillerinin yasa kapsamı dışında tutulduğunun altını çizen Karahasanoğlu, kamuoyuna sunulan yalan rüzgarını boşa çıkardı.

"PKK bütün silahları teslim etmediği müddetçe bu kanun çöptür!" diyerek sürecin en kritik şartını açıklayan Ali Karahasanoğlu, güvenlik güçlerinin raporu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) teyidi olmadan tek bir adım bile atılamayacağını ifade etti. Devlet ciddiyetinin ve kararlılığının altını çizen Karahasanoğlu, "Milli Güvenlik Kurulu dediğimiz yapı birilerinin kandırabileceği 2-3 kişilik bir kurul değildir; içinde kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanı var. TSK 'tüm silahlar teslim edildi' demeden bu düzenleme işlemeyecektir" diyerek Terörsüz Türkiye hedefine ket vurmak isteyen odakların son kozunu da elinden aldı.