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9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

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9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Amasya’da özel gereksinimli çocuklar için açılan Yaz Kur’an Kursu’na katılan 9 yaşındaki Asilhan Günaydın, gösterdiği azimle Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

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Foto - 9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Otizm spektrum bozukluğu bulunan Asilhan Günaydın, Amasya’daki Akşemsettin Camisi’nde verilen eğitimin ardından Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi.

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Foto - 9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Amasya Müftülüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından, özel gereksinimli çocukların dini eğitimden faydalanabilmesi amacıyla Akşemsettin Camisi'nde 'Yaz Kur'an Kursu' açıldı. Kursta eğitim gören otizmli Asilhan Günaydın, gösterdiği azimle, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

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Foto - 9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Günaydın'ın başarısı nedeniyle camide pasta kesilirken, programa İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt, öğrencinin ailesi ile kursa katılan diğer çocukların da aileleri katıldı. Amasya Otizm Derneği Başkanı İbrahim Kurt da özel çocukların camilerle buluşturulmasının önemli olduğunu anlattı.

#4
Foto - 9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

İl Müftüsü İbrahim Yavuz, Asilhan Günaydın'ı tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim hediye etti. Müftü Yavuz, "Camilerimiz çocuklarla güzelleşti, ayrı bir anlam kazandı. Bugün yaz kurslarımız içerisinde daha özel çocuklarımızla beraberiz. Öğrencilerimizi kutluyorum. Kur'an-ı Kerim'e geçenler, duaları öğrenenler var. Onlara ve onları buraya gönderen değerli velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

#5
Foto - 9 yaşındaki çocuğun büyük mutluluğu! Otizmli Asilhan, Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi

Asilhan Günaydın ise "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim" dedi.

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