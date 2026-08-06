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Gündem Yapay zekadan Amerikan devine şok kroşe! Kendi asistanı bile Türkiye'nin gururuna şapka çıkardı!
Gündem

Yapay zekadan Amerikan devine şok kroşe! Kendi asistanı bile Türkiye'nin gururuna şapka çıkardı!

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Tesla'nın araç içi yapay zeka asistanı Grok, bir sürücünün "2,5 milyon TL bütçeyle alınabilecek en mantıklı otomobil hangisi?" sorusuna verdiği yanıtla ezberleri darmadağın etti.

Tesla'nın gelişmiş yapay zeka asistanı Grok, Türkiye'de 2,5 milyon TL bütçeyle alınabilecek en mantıklı otomobil sorusuna şaşırtıcı bir yanıt verdi!

Sürücünün 2,5 milyon TL bütçe ile hem elektrikli hem de içten yanmalı seçenekler arasından en mantıklı aracı sorması üzerine yapay zeka asistanı Grok, Tesla Model Y yerine Togg T10X V2 Uzun Menzil modelini önerdi. Togg'un 2,5 milyona yakın fiyatı, evde şarj imkanıyla sıfır yakıt maliyeti, yerli üretim ve garanti avantajlarına dikkat çeken asistan; Tesla Model Y'nin rakip olduğunu ancak Togg'un Türkiye şartlarında daha pratik kaldığını ifade etti.

Kendi markasının Model Y aracını bir kenara iten yapay zeka asistanı, Türkiye şartlarında en mantıklı tercihin yerli ve milli gururumuz Togg T10X V2 Uzun Menzil modeli olduğunu beyan etti. Togg'un Türkiye koşullarındaki pratikliğine, evde şarj imkanıyla sağladığı yakıt tasarrufuna ve yerli üretimin getirdiği garanti avantajlarına dikkat çeken Grok, 8 yıl/160 bin kilometre batarya garantisi ile yaygın parça imkanının uzun vadede Togg'u çok daha riskten uzak ve cazip kıldığını vurguladı. Kendi geliştirdiği teknolojinin dahi Togg'un üstünlüğünü tescillemesi, küresel ototiv devlerine tokat gibi bir cevap oldu.

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