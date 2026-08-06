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Gündem Son dakika! Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın çıktı
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Son dakika! Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın çıktı

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Son dakika! Heybeliada Deniz Harp Okulu'nda yangın çıktı

Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'daki Heybeliada Deniz Harp Okulu'nun çatısı tadilat sırasında yanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısında restorasyon çalışmaları esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın hızla çatı bölümünü tamamen sararken ihbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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