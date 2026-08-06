Enginyurt yine sosyal medyayı kırdı geçirdi! Ağbaba ve Özel’e itibar suikastı yapılıyormuş!

Özgür Özel-Veli Ağbaba ekibinin seçtirdiği belediye başkanlarına peşi sıra yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırmaktan soruşturma açılırken, itirafçı ifadeleri ve teknik takiple yolsuzlukların ucu Özel ve Ağbaba’ya ulaşmaya başladı. Kamuoyundan gelen tepkilere cevap yetiştirmek ise eski “Ülkücü”, Yeni Partili Cemal Enginyurt’a düştü.

ÖZEL VE AĞBABA’YI SAVUNMAK ENGİNYURT’A DÜŞTÜ!

Sosyal medya hesabından yolsuzluklarla anılan Özel ve Ağbaba’yı savunmaya girişen YP İstanbul Milletvekili Enginyurt; “Veli Ağbaba, Özgür Özel’e itibar suikastı yapılıyor. İnsanların ailesi ve yakın arkadaşları üzerinden çirkin iftiralara maruz kalması geçmişin şizofren anlayışıdır. İftiracıların pislikleri yüzünden, aileleri tutuklamak ne demek? Adalet bir gün herkese lazım olacak. İnsan olun” diye yazdı.

“NAMUS SÖZÜ VERİP TUTMAYAN ADAMIN İTİBARI MI OLUR?”

Sosyal medyadan Enginyurt’a cevap vererek tepkilerini dile getiren vatandaşlardan ise; “Olmayan şeye suikast mı olur Cemal?”, “Cemal Enginyurt ceket değiştirir gibi parti değiştiriyor, üstüne bir de o an bulunduğu partinin yolsuzlukla dolu belediye başkanlarını savunuyor. Gerçekten komedi!”, “Hangi itibar, olmayan itibarın suikastı mı olur. Belediyelerinizden pislik akıyor Menderes Belediyesi iğrenç Whatsapp konuşmaları. Yeni Partililer ahlaktan itibardan bahsedemez”, “Olmayan şeye suikast yapılmaz. Yahu namus sözü verip tutmayan adamın itibarı mı olur?” şeklinde birbirinden ilginç yorumlar geldi.