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Gündem MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı: Ana gündem çerçeve yasa!
Gündem

MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı: Ana gündem çerçeve yasa!

Yeniakit Publisher
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MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı: Ana gündem çerçeve yasa!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündem konusunun dün Meclis’e sunulan çerçeve yasa taslağı olması bekleniyor. Terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durumu ve sahadan gelen istihbarat raporları da toplantıda değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Meclis'e sunulan Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi ile birlikte terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum, sahadan gelen istihbari raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

MGK'da, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

ULUSLARARASI GÜVENLİK KONULARI DA MASADA OLACAK

Toplantıda ABD ile İran arasında devam eden krize yönelik diplomatik girişimler ile Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

Kıbrıs'taki son gelişmeler, Suriye ve Irak'taki durum, İsrail'in bölgedeki saldırıları, Rusya-Ukrayna Savaşı ele alınması beklenen konular arasında.

Ayrıca Güney Kafkasya ve Afrika'daki gelişmelerin de gündemde olması değerlendiriliyor.

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