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Ekonomi TMO açıkladı! Fındık alım fiyatları belli oldu
Ekonomi

TMO açıkladı! Fındık alım fiyatları belli oldu

Yeniakit Publisher
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TMO açıkladı! Fındık alım fiyatları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026/27 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 TL, levant kalite fındık için ise 250 TL fiyat belirlendi. Alımlar 24 Ağustos’ta başlayacak ve üreticiler ürünlerini randevu sistemiyle TMO’ya teslim edebilecek.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına Giresun kalite için 255 lira, levant kalite için 250 lira olarak duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, belirlenen fiyatlarla, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, levant kalite için kilogram başına 250 lira oldu.

Yüksek randımanlı fındığa (yüzde 50 randıman üzerindeki her artı 1 randıman için) Giresun kalitede kilogram başına 5,1 lira, levant kalitede kilogram başına 5 lira ilave fiyat verilecek.

ALIMLARA 24 AĞUSTOS'TA BAŞLANACAK

TMO, fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladı.

Kabuklu fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başlanacak. 17 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile "https://randevu.tmo.gov.tr" adresinden veya "e-Devlet" üzerinden randevu alınabilecek.

Üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamaması için fındığı kurutmaya azami özen göstermesi önem taşıyor.

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