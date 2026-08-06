  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Gündem CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığı anlara ait skandal görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Rüşvet paralarını ceplerine indirirken CHP içindeki koltuk kavgalarının hesabını yapan müdür Figan Çetin’in skandal diyalogları, belediyedeki kokuşmuşluğu bir kez daha gözler önüne serdi. Parayı veren şahısla yaptığı görüşmede İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Özgür Özel’den yana tavır koyup koymadığını sorgulayan Çetin’in, “Fatma, Kemal’e karşı durursa ilk bize operasyon yaparlar, anamızı s...” diyerek yolsuzluk operasyonu korkusuyla paniklediği anlar kayıtlara geçti. Kirli pazarlıkların ve yolsuzluk çarkının döndüğü CHP’li belediyelerde, yöneticilerin tek derdinin koltuk kavgası ve hesap vermekten kaçmak olduğu bu rezaletle bir kez daha tescillendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'in rüşvet aldığına ilişkin ortaya çıkan skandal görüntülerdeki diyaloglar dikkat çekti.

“ÖZEL’İ DESTEKLERSE İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR”

Çetin, kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişiye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, CHP’nin bölünmesi ve Yeni Parti'nin kurulmasının ardından kimden yana tavır koyduğunu sorarak, Kaplan Hürriyet’in Özgür Özel’i desteklemesi durumunda kendilerine operasyon yapılacağını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O DİYALOG

İşte Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin ile kendisine rüşvet olduğu iddia edilen parayı veren kişi arasında geçen o diyalog:

Müdür: Şimdi CHP ne yapacak diyorsun.

Şahıs: Valla müdürüm sıkıntı.

Müdür: Bugün ne gazete baktım ne bir şey baktım, akşam geç gittim haber okumadım şu an hiçbir şey bilmiyorum.

Şahıs: Müdürüm çok sıkıntı su an.

Müdür: Fatma’nın (İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan) tavrı nerede, ne tarafta?

Şahıs: Özgür Özel’i istiyor Fatma (Hürriyet Kaplan) Başkan.

Müdür: Açıklamalarda bulundu mu?

Şahıs: Açıklamada bulunmadı. (Kemal) Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatı CHP’nin avukatlarını feshetmek oldu. 3 avukatı feshetti.

Müdür: Benim korkum şu; şimdi Kemal (Kılıçdaroğlu) (…) olduğu için Fatma (Hürriyet Kaplan), Kemal’e (Kılıçdaroğlu) karşı durursa burada belediyede birim anamızı s…

Şahıs: Evet.

Müdür: Onun peşindeyim ben. Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar.

Şahıs: O topa gireceğini sanmıyorum ya o kadar uzun boylu…

Müdür: Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu.

CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı
CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

Gündem

CHP, Çerçeve Kanun Teklifini imzaladı

CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi
CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi

Gündem

CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi

CHP’li Kılıç’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması Attığımız imza tarihi bir sorumluluk
CHP’li Kılıç’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması Attığımız imza tarihi bir sorumluluk

Gündem

CHP’li Kılıç’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması Attığımız imza tarihi bir sorumluluk

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Recep Aydın

Milletin Emanetine İhanet: Rüşvet Zarflarıyla Kurulan Çürümüşlük Düzeni! Halkın cebine göz diken, milletin emanetine hıyanet eden ve kapalı kapılar ardında rüşvet çarkı kuran zihniyetin bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yoktur! Seçim meydanlarında "adalet", "liyakat" ve "temiz yönetim" çığırtkanlığı yapıp, perde arkasında rüşvet zarflarını "Kimse görmeden şuraya sıkıştır" aymazlığıyla teslim almak, halkın iradesine ve güvenine yapılmış en aşağılık, en net ihanettir. Bu skandal, münferit bir memur hatası veya basit bir suiistimal olarak asla geçiştirilemez. Karşımızdaki tablo; belediyenin ruhsat ve denetim gibi en kritik mekanizmalarının, vatandaşı haraca bağlayan birer şantaj merkezine dönüştürüldüğünün en açık, en somut kanıtıdır. Kameralara yakalanan o panik ve "Operasyon yiyebiliriz" korkusu, suçun ve suçluluğun suçüstü belgesidir. Ahlak dersi verenlerin, kendi belediyelerindeki lağım patlayınca nasıl derin bir sessizliğe gömüldüklerini veya "siyasi operasyon" kılıfına sığındıklarını ibretle izliyoruz. İş yeri açmak, helalinden para kazanmak isteyen esnafın tepesine çöken, belediye yönetiminin adını kullanarak o kirli paraları tahsil eden her kim varsa, bu devletin hukuku karşısında en ağır şekilde ezilmelidir. Sadece o zarfı alan müdür değil; bu rüşvet ağından haberdar olan, göz yuman, bu çarkın dönmesine zemin hazırlayan tüm siyasi ve idari sorumlular halkın önünde hesap vermelidir. Ortada "belediye yönetimine ulaştırılmak üzere" toplanan paralar varken kimse kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi gösteremez. Vatandaşın üç kuruşuna göz diken, tüyü bitmemiş yetimin hakkını rüşvet masalarında meze edenlerin bu milletin yakasından düşme vakti çoktan gelmiştir. Türk yargısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eliyle yürütülen bu soruşturmada hiçbir siyasi baskıya boyun eğmeden, bu çetenin tüm uzantılarını kazımalı ve hak ettikleri cezayı zindanlarda çekmelerini sağlamalıdır!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23