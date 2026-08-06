Gözler saat 14.00’e çevrildi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli zirvesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği bildirildi.
Terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeler gündemdeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında görüşme yapılacağı öğrenildi.
Başkan Erdoğan bugün saat 14.00'te MHP lideri ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecektir." ifadelerini kullandı.
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