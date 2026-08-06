  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aman dikkat! İsrail destekçisi Algida 'bizim usta' adında yerli görünümlü marka çıkardı! Trabzonspor'un kasasına 2 günde 10 milyon dolar girdi! Körfez yine karıştı: Hürmüz Boğazı'nda patlama sesleri Anında öldürüyor! Bir kaç dakikalığına bile çocukları sıcakta arabada yalnız bırakmayın! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Kadın kıyafeti giydirip ormana götürdüler! 6 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Ağustos 2025: Mustafa Demir'in vefatı (Mimar, Siyasetçi, Bakan) Arjantin Dışişleri Bakanı Quirno, Brezilya'dan özür dilemeyi reddetti Güney Amerika karışıyor! Brezilya'dan ABD'ye sert tepki
Siyaset Gözler saat 14.00’e çevrildi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli zirvesi
Siyaset

Gözler saat 14.00’e çevrildi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli zirvesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gözler saat 14.00’e çevrildi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün saat 14.00’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği bildirildi.

Terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki gelişmeler gündemdeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında görüşme yapılacağı öğrenildi.

Başkan Erdoğan bugün saat 14.00'te MHP lideri ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler
Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler

Siyaset

Erdoğan'a salça olup tornistan yapan Ertuğrul'a tokat gibi sözler

Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi
Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi

Sağlık

Erdoğan yıllardır uyarıyor! O tehlikeyi hala bitiremedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikastçı FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikâyetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikastçı FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikâyetçi oldu

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikastçı FETÖ'cü Burkay Karatepe'den şikâyetçi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım: Milli birliğimizi perçinleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım: Milli birliğimizi perçinleyecek

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin paylaşım: Milli birliğimizi perçinleyecek

Yücel Kaya yazdı: Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu ve Erdoğan
Yücel Kaya yazdı: Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu ve Erdoğan

Gündem

Yücel Kaya yazdı: Ertuğrul Özkök'ün 'Diktatör Franco' kurgusu ve Erdoğan

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23