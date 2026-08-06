Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

Siyonist işgal ordusu, Lübnan ile yürürlükte bulunan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesi kırsalını iki ayrı hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre saldırılar sırasında bölgede şiddetli patlamalar meydana gelirken, Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşa bölgesinde de işgal ordusu kontrollü patlatmalar gerçekleştirdi.

İHA'lar bölgede alçak uçuş yaptı

Saldırılarla eş zamanlı olarak siyonist rejime ait insansız hava araçlarının Sur ve çevresinde uzun süre alçak irtifada uçuş yaptığı bildirildi.

Bölge halkı, hava araçlarının oluşturduğu yoğun hareketlilik nedeniyle büyük endişe yaşarken, saldırıların ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı.

Ateşkes yine ihlal edildi

Lübnan ile siyonist rejim arasında yürürlüğe giren ateşkese rağmen son aylarda birçok kez benzer saldırılar yaşandı.

Son saldırı da ateşkes hükümlerinin fiilen ihlal edildiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşırken, diplomatik girişimlerin sahadaki çatışmaları durdurmakta yetersiz kaldığı yorumları yapıldı.

Bir milyondan fazla kişi yerinden edildi

İşgal ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar sonrasında Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Özellikle ülkenin güneyindeki yerleşim birimleri ağır bombardıman nedeniyle büyük hasar görürken, binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Can kaybı ağırlaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık, sivillerin hedef alınmasının insani tabloyu her geçen gün ağırlaştırdığına dikkat çekti.

Müzakereler sürerken saldırılar devam ediyor

Washington'da yürütülen doğrudan görüşmelerin ardından 26 Haziran'da Lübnan ile siyonist rejim arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmasına rağmen, sahadaki saldırılar durmadı.

Son hava saldırıları, diplomatik temasların kalıcı ateşkes ve istikrar sağlamaya yetmediği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.