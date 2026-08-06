  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Gündem Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı
Gündem

Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ateşkesi hiçe saydılar! Siyonist rejim Lübnan'ı yine bombaladı

İşgalci İsrail, imzalanan ateşkes ve yürütülen diplomatik sürece rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti çevresine yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılar, Tel Aviv yönetiminin ateşkes taahhütlerini bir kez daha ihlal ettiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Siyonist işgal ordusu, Lübnan ile yürürlükte bulunan ateşkese rağmen ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesi kırsalını iki ayrı hava saldırısıyla hedef aldı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgilere göre saldırılar sırasında bölgede şiddetli patlamalar meydana gelirken, Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşa bölgesinde de işgal ordusu kontrollü patlatmalar gerçekleştirdi.

İHA'lar bölgede alçak uçuş yaptı

Saldırılarla eş zamanlı olarak siyonist rejime ait insansız hava araçlarının Sur ve çevresinde uzun süre alçak irtifada uçuş yaptığı bildirildi.

Bölge halkı, hava araçlarının oluşturduğu yoğun hareketlilik nedeniyle büyük endişe yaşarken, saldırıların ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlattı.

Ateşkes yine ihlal edildi

Lübnan ile siyonist rejim arasında yürürlüğe giren ateşkese rağmen son aylarda birçok kez benzer saldırılar yaşandı.

Son saldırı da ateşkes hükümlerinin fiilen ihlal edildiği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşırken, diplomatik girişimlerin sahadaki çatışmaları durdurmakta yetersiz kaldığı yorumları yapıldı.

Bir milyondan fazla kişi yerinden edildi

İşgal ordusunun 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılar sonrasında Lübnan hükümeti, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Özellikle ülkenin güneyindeki yerleşim birimleri ağır bombardıman nedeniyle büyük hasar görürken, binlerce aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Can kaybı ağırlaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti.

Bakanlık, sivillerin hedef alınmasının insani tabloyu her geçen gün ağırlaştırdığına dikkat çekti.

Müzakereler sürerken saldırılar devam ediyor

Washington'da yürütülen doğrudan görüşmelerin ardından 26 Haziran'da Lübnan ile siyonist rejim arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmasına rağmen, sahadaki saldırılar durmadı.

Son hava saldırıları, diplomatik temasların kalıcı ateşkes ve istikrar sağlamaya yetmediği yönündeki eleştirileri yeniden gündeme taşıdı.

Lübnan’daki ‘Siyonist işgal’ uydu görüntülerinde… Güneydeki köyler haritadan siliniyor
Lübnan’daki ‘Siyonist işgal’ uydu görüntülerinde… Güneydeki köyler haritadan siliniyor

Dünya

Lübnan’daki ‘Siyonist işgal’ uydu görüntülerinde… Güneydeki köyler haritadan siliniyor

Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'
Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'

Dünya

Lübnan Başbakanı Hizbullah'a saldırdı: 'İsrail'e hizmet ediyor!'

Lübnan'da işgal askerlerine ölümcül tuzak! Patlamada bilanço ağır: 2 Ölü 7 Yaralı
Lübnan'da işgal askerlerine ölümcül tuzak! Patlamada bilanço ağır: 2 Ölü 7 Yaralı

Gündem

Lübnan'da işgal askerlerine ölümcül tuzak! Patlamada bilanço ağır: 2 Ölü 7 Yaralı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Edep Yahuu

Pis kınadık ama.

Adem

It host dinle ez,iti bagliyacaksin...ipi koparirsada degnegi basacaksin...masumun insanlari issirttirmak insanliga sigmaz...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23