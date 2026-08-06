CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!
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Mayıs 2025'ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 14 aylık tutukluluk sürecinin ardından mahkeme kararıyla tahliye edildi.
Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 14 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Kararı Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal kamuoyuna duyurdu.
14 AY SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR
Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl 2 aydır cezaevinde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.
AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Tahliye kararını Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak."
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