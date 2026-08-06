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Gündem CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!
Gündem

CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!

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CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!

Mayıs 2025'ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 14 aylık tutukluluk sürecinin ardından mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Mayıs 2025'ten bu yana tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, 14 aylık tutukluluk sürecinin ardından tahliye edildi. Kararı Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal kamuoyuna duyurdu.

14 AY SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞUYOR

Aziz İhsan Aktaş davası kapsamında Mayıs 2025’te tutuklanan ve yaklaşık 1 yıl 2 aydır cezaevinde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında mahkeme tahliye kararı verdi.

AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Tahliye kararını Çaykara'nın avukatı Tuğçe Duygu Köksal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Köksal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında tahliye kararı verildi, 14 ay sonunda bugün özgürlüğüne, ailesine ve sevdiklerine kavuşacak."

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Yorumlar

Dertli

Suç örgütü lideri aziz ihsan Aktaşin itirafları boş mu çıktı..

Oosy

Bekliyoruz daha kaç tanesi tahliye edilecek. Adalet bu kadar ağır işledikçe hepside çıkar ve çok az bir ceza ile yırtarlar. Bakalım kaç yıl devam edecek bu yargılamalar, sonrada sulandırılarak unutturulur. Götüren götürdüğü ile kalır ve bu yurdumun vatandaşları nasıl olsa öderler.
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