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Aktüel 12 turist tedaviye alındı! Çeşmeden su içtiler, hastanelik oldular
Aktüel

12 turist tedaviye alındı! Çeşmeden su içtiler, hastanelik oldular

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12 turist tedaviye alındı! Çeşmeden su içtiler, hastanelik oldular

Batman Hasankeyf'te gezen turist kafilesindeki 12 kişi, çeşme suyu içtikten sonra bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetleri yaşadı.

Şırnak’tan Doğu turuna çıkan 12 kişilik turist kafilesi, Hasankeyf ziyaretinin ardından Şanlıurfa’ya giderken rahatsızlandı.

 

İddiaya göre, tarihi ve turistik alanları gezen kafilede bulunan bazı kişiler, ziyaret sırasında bölgede bulunan bir çeşmeden su içti. Hasankeyf gezisinin ardından Şanlıurfa istikametine doğru yola çıkan turist kafilesi, Viranşehir ilçe sınırlarına ulaştıkları sırada sağlık sorunları yaşamaya başladı. Turistlerde bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayetlerinin görülmesi üzerine durum 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, rahatsızlanan 12 kişiyi Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan turistler, doktor kontrolünden geçirildi. Gerekli tedavileri uygulanan turistlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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