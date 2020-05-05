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Aktüel

Yozgat’ta 72 kök hint keneviri ele geçirildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda bir evde yetiştirilen 72 kök hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:10:20 -
Yozgat’ta 72 kök hint keneviri ele geçirildi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda bir evde yetiştirilen 72 kök hint keneviri ele geçirildi.


Yozgat İl Jandarma ekipleri, Yerköy İlçesinde İ.Ş. isimli şüphelinin oturduğu evde hint keneviri ektiği ihbarını aldı. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde 72 kök hint keneviri ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirlere ekiplerce el konulurken olay ile ilgili İ.Ş. isimli şüpheli, gözaltına alındı.

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