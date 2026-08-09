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Gündem Önce imza sonra geri vites Terörist Netanyahu dansöz gibi kıvırdı
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Önce imza sonra geri vites Terörist Netanyahu dansöz gibi kıvırdı

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Önce imza sonra geri vites Terörist Netanyahu dansöz gibi kıvırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin duyurduğu 15 maddelik planı reddettiğini duyurdu. Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi’nden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

Başbakan Netanyahu, haftalık kabine toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Barış Kurulu'nun Gazze’de ateşkese ilişkin duyurduğu yeni yol haritasına ilişkin açıklama yaptı.

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin 15 maddelik yeni yol haritasını kabul etmediklerini duyuran Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze Şeridi’nden işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

Netanyahu, "Silahsızlanma derken ağır ve hafif silahları, kısacası tüm silahları kastediyorum.

Biz düzmece veya hayali bir silahsızlanmadan değil, gerçek bir silahsızlanmadan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas’ın silahsızlandırılması dahil Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte." dedi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

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