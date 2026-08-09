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Spor Tribün çetesine ağır darbe: UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı
Spor

Tribün çetesine ağır darbe: UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı

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Tribün çetesine ağır darbe: UltraAslan lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın önde gelen ismi Muzaffer (Sebahattin) Şirin, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığından yasadışı bahse, uyuşturucu maddeden dezenformasyona kadar uzanan ağır suçlamalarla emniyet güçlerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin gözaltı kararı sonrası yakalandı. 

Sebahattin Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şirin hakkında 6222 sayılı Kanun, TCK 220 ve 217/A ile uyuşturucu kullanma suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Şirin hakkında yürütülen soruşturmanın, 6222 sayılı Kanun’un 14 ve 15. maddelerine muhalefet, TCK’nın 191. maddesi kapsamında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, TCK’nın 220. maddesi kapsamında örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ile TCK’nın 217/A maddesinde düzenlenen “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddialarını kapsadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takım sosyal medya paylaşımları nedeni ile yürütülen soruşturma kapsamında; ultrAslan taraftar grubunun lideri olduğu bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) olan kişi hakkında 6222 sayılı kanun m.14,15(TCK m.220 kapsamında), TCK m.217/A ve TCK m.191 (uyuşturucu kullanma ) suçları nedeniyle gözaltı kararı verilmiştir ve şüpheli gözaltına alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

 

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Yorumlar

Muhammed Genç

Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş, Trabzonspor kimsenin takımı değildir. Gölgesine sığınan "kirli elleri" devlet kırar.
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