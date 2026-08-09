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Dünya İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Dünya

İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...

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İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...

Irak hükümeti, belirli hedeflere İHA saldırısı planlayan bir şebekeye sızıldığını ve gerekli bilgiler toplandıktan sonra operasyon düzenlenip grubun çökertildiğini açıkladı.

Irak’ta İHA saldırılarını önlemek amacıyla operasyonlar sürüyor. Irak hükümeti, terörle mücadele ve ulusal istihbarat servislerinin ortak operasyon ile belirli hedeflere İHA saldırısı planlayan bir şebekeye sızıldığını ve şebekenin çökertildiğini açıkladı.

 

Güvenlik güçlerinin çok sayıda İHA’da dahil olmak üzere ekipman ele geçirdiğini belirten hükümet, şebeke üyelerinin kimlikleri veya saldırı düzenlemeyi planladıkları hedefler hakkında bilgi vermedi.

Irak’ta faaliyet gösteren "İran yanlısı milisler" aralarında Suudi Arabistan’ın bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesine İHA saldırısı düzenlemişti.

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