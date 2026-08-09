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Gündem CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı!
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CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı!

Yeniakit Publisher
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CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı!

Yolsuzluk skandalları ile gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılan fuhuşcu Tanju Özcan’ın skandalları sonrası koltuğa oturan CHP’li Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan da selefinin izinden gidiyor; skandalların eksik olmadığı CHP'li Bolu Belediyesi, binasının önündeki elektrikli süs havuzunda yaşanan can pazarına seyirci kalıyor.

Sokaktaki çocuğu ölümcül elektrik akımından koruyamayan CHP’li Bolu Belediyesi, tehlikeye göz yumuyor! İçinde yüksek voltajlı su motorları ve aydınlatma tesisatı bulunan süs havuzu minikler için açık bir tuzak haline gelirken, belediye binasının hemen önünde yaşanan ölümle dansa ne bir yetkili müdahale ediyor ne de caydırıcı bir önlem alınıyor.

Bolu’nun göbeğinde, CHP’li belediye yönetiminin tam gözü önünde faciaya davetiye çıkarılıyor. Belediye binasının karşısında, çocuklar yüksek voltajlı su motorları ve aydınlatma tesisatı bulunan süs havuzunda serinlemeye çalışıyor.

Bolu Belediyesi önünde girilmesi yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca yüzerek serinledi.

Olay, kentin en işlek noktalarından biri olan Bolu Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. Sıcaktan bunalan çocuklar, gözlerine belediye binası önündeki süs havuzunu kestirdi. Havuzun çevresinde yer alan "Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarı levhalarına aldırış etmeyen çocuklar, kıyafetleriyle birlikte kendilerini suya bıraktı. İçerisindeki su motorları ve aydınlatma sistemleri nedeniyle elektrik akımına kapılma tehlikesi bulunan havuzda eğlenen çocuklar, görenleri hayrete düşürdü.

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Yorumlar

Selanikten geldiler

CHP ve CHP'liler, vatana ve millete hiçbir faydası olmayan, Selanik'ten ithal edilenlerdendir. Dün dedelerinin, bugün de torunlarının bu vatana ve millete hiçbir faydası olmamıştır ve olmayacaktır.
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