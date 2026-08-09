  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Yaşam Avcılar’da film gibi hırsızlık! 180 bin liralık motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar
Yaşam

Avcılar’da film gibi hırsızlık! 180 bin liralık motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Avcılar’da film gibi hırsızlık! 180 bin liralık motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

İstanbul Avcılar’da iki şüpheli, park halindeki motosikletin bulunduğu sokağa gelerek önce çevreyi kontrol etti. Bir süre sonra yeniden aynı noktaya dönen şüpheliler, yaklaşık 180 bin lira değerindeki motosikleti çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı.

Avcılar’da sabaha karşı dikkat çeken bir motosiklet hırsızlığı yaşandı.

 

Olay Cihangir Mahallesi Ayık Sokak’ta dün sabah saatlerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park edilen 34 HKM 655 plakalı motosikletin yanına başka bir motosikletle gelen 2 şüpheli bir süre burada bekledi. Çevreyi kontrol eden şüpheliler sokskta tur attıktan sonra motosikletin yanına yeniden geldi. Şüphelilerden biri park edilen motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı. Ardından da 2 şüpheli motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu öğrenilen motosikletini yerinde bulamayan sahibi ise güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı
Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı

Gündem

Hırsızlar ordusu malı götürmeden durmuyor! Siyonist askerler bakın bu kez ne çaldı

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!
Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Yerel

Motosiklet hırsızından pişkin savunma! Alkollüydüm, hatırlamıyorum!

Hırsıza biri çelme taktı diğeri süpürgeyle kafasına vurdu
Hırsıza biri çelme taktı diğeri süpürgeyle kafasına vurdu

Aktüel

Hırsıza biri çelme taktı diğeri süpürgeyle kafasına vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

Kesin çalışma başlamıştır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23