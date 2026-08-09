Avcılar’da film gibi hırsızlık! 180 bin liralık motosikleti saniyeler içinde böyle çaldılar

Avcılar’da sabaha karşı dikkat çeken bir motosiklet hırsızlığı yaşandı.

Olay Cihangir Mahallesi Ayık Sokak’ta dün sabah saatlerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Sokağa park edilen 34 HKM 655 plakalı motosikletin yanına başka bir motosikletle gelen 2 şüpheli bir süre burada bekledi. Çevreyi kontrol eden şüpheliler sokskta tur attıktan sonra motosikletin yanına yeniden geldi. Şüphelilerden biri park edilen motosikletin yanına giderek aracı saniyeler içinde çalıştırdı. Ardından da 2 şüpheli motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı. Piyasa değerinin yaklaşık 180 bin lira olduğu öğrenilen motosikletini yerinde bulamayan sahibi ise güvenlik kamerası kayıtlarını polise vererek şikayetçi oldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.