Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki…

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine ilişkin soruşturma yeni iddialarla genişliyor. Türkgün’de yer alan habere göre, Tunceli ve Erzurum cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen dosyada, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından soruşturmanın örtbas edildiği iddiasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 108 kişilik bir şema savcılıklara sunuldu.

Son olarak eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in yanı sıra Doku'nun telefonuna müdahale ettiği iddia edilen bilişim şirketinin sahibi ve arama çalışmalarına katılan iki dalgıcın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

108 İSİMLİK ŞEMA DOSYAYA GİRDİ

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma sürecinde organize bir örtbas yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.

Çimen, bu iddiayla bağlantılı olduğunu değerlendirdiği 108 kişinin yer aldığı bir şemayı savcılıklara teslim etti. Şemada yer alan ilk 30 kişinin, iddia edilen örtbas sürecinde önemli görevler üstlendiğini belirten Çimen, şu ana kadar 19 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti.

Çimen, soruşturmanın ilerleyen süreçte daha geniş bir kapsam kazanabileceğini söyledi.

YENİ GİZLİ TANIK ORTAYA ÇIKTI

Dosyadaki son gelişmelerden birinin de yeni bir gizli tanığın ifadesi olduğu belirtildi.

Avukat Çimen, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığındaki görev değişikliğinin ardından soruşturmanın yeniden hız kazandığını savunarak, "Duman" kod adlı yeni bir gizli tanığın ortaya çıktığını aktardı.

Çimen'in açıklamasına göre, Duman'ın ifadeleri doğrultusunda bir korucubaşı da tutuklandı. Gülistan Doku'nun yeriyle ilgili bazı bilgilerin ise daha önce ifade veren "Şubat" kod adlı gizli tanığın anlatımlarıyla örtüştüğü öne sürüldü.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 28’E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında, Doku'nun kaybolduğu dönemde Tunceli'de görev yapan eski Vali Tuncay Sonel, oğlu ve dosyanın baş şüphelisi olarak gösterilen Mustafa Türkay Sonel ile eşi Handan Sonel'in yanı sıra çeşitli kamu görevlileri de tutuklandı.

Dosyada ayrıca Doku'nun SIM kartındaki verilerin silindiği ve hastane kayıtlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar da soruşturuluyor.

Aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis ve polis memurlarının da bulunduğu 28 kişinin tutuklandığı bildirildi.