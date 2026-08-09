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Dünya Çember soykırımcılara daralıyor: Tatile giden Siyonist neye uğradığın şaşırdı
Dünya

Çember soykırımcılara daralıyor: Tatile giden Siyonist neye uğradığın şaşırdı

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Çember soykırımcılara daralıyor: Tatile giden Siyonist neye uğradığın şaşırdı

Sivil katliamlarına ve yerleşim yerlerinin yerle bir edilmesine katılan İsrail askerleri için çember giderek daralıyor. Gazze’deki Bureyc, Magazi ile Lübnan’daki yıkım faaliyetlerinde yer aldığı belgelenen siyonist örgüt yöneticisi ve yedek asker Matan Jerafi, tatilini geçirdiği Vietnam’da hukuki bir kıskaca alındı. Tatil yaparken uluslararası savaş suçlamasıyla karşı karşıya kalan İsrailli askerin soruşturulması, soykırıma karışanların dünyanın hiçbir yerinde elini kolunu sallayarak gezemeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Belçika merkezli sivil toplum kuruluşu (STK) Hind Rajab (Hind Recep) Vakfı, Vietnam'da tatil yapan İsrailli yedek asker Matan Jerafi hakkında savaş suçlarında ve soykırımda dahlinin olduğu gerekçesiyle ulusal yetkililere suç duyurusunda bulundu.

Hind Recep Vakfının açıklamasında, Vietnam'da tatil yapan Jerafi'nin İsrail ordusunun 769. Tugayı'nın 920. Piyade Taburu'na mensup ve aynı zamanda siyonist STK "Im Tirtzu"nun üst yöneticisi olduğu bildirildi.

Açıklamada, Jerafi hakkında savaş suçlarında ve soykırımda dahlinin olduğu gerekçesiyle Vietnamlı yetkililere suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Jerafi'nin Aralık 2023-Ocak 2024 tarihlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc ve Magazi mülteci kamplarının, Gazze kentinin Şucaiyye ve Rimal mahalleleri dahil bölgedeki sivil altyapının tahribatı için yürütülen faaliyetlere katıldığına işaret edilen açıklamada, "Daha sonra Ekim ve Kasım 2024 tarihleri arasında Lübnan'ın güneyine sevk edilen Jerafi, burada da sivil altyapıyı tahribe devam etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Jerafi'nin eylemlerinin, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Roma Statüsü gibi anlaşmaların sivil altyapının tahribatına yönelik maddeleri uyarınca savaş suçu, Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca da soykırım suçunu teşkil ettiği vurgulandı.

Jerafi'nin ayrıca Filistin halkının yerinden edilmesi, öldürülmesi ve aç bırakılmasını savunan ifadelerde bulunduğu belirtilerek, bunun da Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ve Roma Statüsü kapsamında soykırım işlemeye alenen teşvik niteliği taşıdığının altı çizildi.

Açıklamada, Vietnam'ın Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olduğuna, evrensel yargı yetkisi kapsamında topraklarında yer alan ve uluslararası ağır suçlar işlediklerinden şüphelenilen kişileri uyrukları ne olursa olsun soruşturma ve yargılama yükümlülüğünün bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hind Recep Vakfının Hukuk Direktörü Natacha Bracq, Jerafi'nin Filistinlilere yönelik soykırıma aktif katılımından sonra Vietnam halkının arasında tatil yapmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Vietnamlı yetkililere soruşturma başlatmaları için çağrıda bulundu.

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Yorumlar

ata

soykırımcılara uygulanan idam cezası... hem de hemen... nasıl onlar taa güney amerikadan bulup çıkarıyorlardı 90 şaşında bir almanı... nazi diye... sıra kendilerinde...
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