Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi

TAHSİN HAN

Soykırım destekçisi İsrail medyasında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yapılan Mekke Paktı manşetlere çıkmaya devam ediyor...

Netanyahu yönetimine yakınlığıyla bilinen Yahudi Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan yeni savunma anlaşması, Orta Doğu’daki dengeleri sarsarken İsrail’in bölgedeki normalleşme planlarına büyük bir darbe vurdu. Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (INSS) Körfez Araştırma Alanı Başkanı Dr. Yoel Guzansky’nin gazeteye yaptığı değerlendirmelerde, özellikle Ankara’nın bölgesel gücü, askeri ağırlığı ve İsrail karşıtı tutumunun yeni ittifaktaki kritik rolüne dikkat çekildi.

TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ

İsrailli uzman Dr. Yoel Guzansky, Ankara’nın anlaşmadaki konumunu ve etkisini değerlendirirken Türkiye’nin bölgedeki ağırlığına vurgu yaptı. Ankara cephesine ilişkin analizlerde bulunan Guzansky, “Türkler kendilerini bölgesel bir güç olarak görüyorlar. İsrail’e ve İsrail’in yaptıklarına karşı çok hassaslar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en hafif tabirle, İsrail’e karşı çok, çok olumsuz bir tutum sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Türk ve Pakistan yönetimlerinin net tutumlarının Suudi Arabistan üzerinde belirleyici olabileceğinden endişe duyduğunu belirten Guzansky, bu İsrail karşıtı tutumların bölgesel dengeleri doğrudan şekillendireceğini aktardı.

ANLAŞMA İSRAİL İÇİN SIKINTILI

Jerusalem Post’a konuşan Dr. Guzansky, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın İsrail açısından ideal olmaktan çok uzak bir tablo çizdiğini belirtti.

Çoğunluğu Sünni olan üç ülkenin, İran ve vekillerinin saldırılarının ardından imzaladığı bu anlaşmayla, herhangi bir üye devlete yapılan silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılacağı ve ortak caydırıcılığın güçlendirileceği ilan edildi.

ABD’YE GÜVEN AZALDI, BÖLGESEL AKTÖRLERE YÖNELİM VAR

Guzansky’ye göre, üç ülke arasında en ağır darbeyi alan Suudi Arabistan, bölgede Washington’a olan güvenin azalması ve ABD yönetiminin askeri kısıtlamaları nedeniyle bu ittifaka yöneldi. Ayrıca İsrail’in “bitmeyen savaşlar” içinde olduğu algısının, Körfez ülkeleriyle yakınlaşmasını zorlaştırdığı ifade edildi.

PAKİSTAN'DAN SERT ÇIKIŞ

Anlaşmanın ardından Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail’i “tüm Müslüman dünyası için bir tehdit” olarak nitelendirerek birleşik bir askeri cephe kurulması çağrısında bulundu.

Katar ve Mısır gibi ülkelerin de katılabileceği söylentilerinin İsrail için durumu zorlaştırdığını belirten Guzansky, anlaşmanın şimdilik diplomatik boyutta ve savunma ekipmanı tedariki seviyesinde kalacağını, Türkiye’nin ise İran’a karşı doğrudan bir savaşa girmeye istekli görünmediğini sözlerine ekledi.