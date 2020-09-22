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Aktüel Yozgat'ta 545 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

Yozgat'ta 545 parça tarihi eser ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:29:03 -
Yozgat'ta 545 parça tarihi eser ele geçirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 545 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli H.G'nin otomobilinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aracı Sorgun ilçesi Çatmasöğüt mevkisinde durdurdu.

H.G'nin üstünde, araçta ve evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 455 sikke, 10 heykel, 29 yüzük, 17 mühür, 5 kolye ucu, 6 ok ucu, 1 haç, 22 tarihi obje ile 8 metal arama dedektörü, 12 bakırdan metal arama çubuğu, 15 kama, 2 kuru sıkı tabanca ile kazı malzemeleri bulundu.

H.G, gözaltına alındı.



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