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Gündem Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı
Gündem

Yobaz kadına gözaltı kararı! Sosyal medyada ‘kapalılar imha edilsin’ alçaklığı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada başörtülülere yönelik nefret kusarak "kapalılar imha edilsin" paylaşımı yapan Hatice Ö. isimli şahıs hakkında soruşturma başlatırken, skandal ifadelere imza atan kadın için gözaltı talimatı verildi.

Sosyal medyada yer alan bir videoda kızını sınava götürdüğünü söyleyen Hatice Öncel isimli kadın, metroda karşılaştığı Müslüman kadın üzerinden tüm başörtülü kadınların "yok edilmesi" çağrısı yaptı.

Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" herzelerini kustu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "kapalılar imha edilsin" şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında gözaltı talimatı verildi.

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