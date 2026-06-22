Trump'ın istediği oldu! Ülkenin yeni lideri belli oldu

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından sıcak saatler yaşanıyor. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçimi, sağcı aday Abelardo de la Espriella kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği belirtilen Espriella’nın sandıktan birinci çıkması, yalnızca Kolombiya iç siyasetinde değil, bölgesel dengeler açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE ZAFER ESPIELLA’NIN

Kolombiya’da oy sayım sürecinin ardından gelen ilk verilere göre Abelardo de la Espriella, cumhurbaşkanlığı yarışını önde bitirdi.

Seçim sonuçlarının resmiyet kazanması için nihai açıklama beklenirken, ülkede siyasi partiler ve seçmenler gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRUMP’IN DESTEĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecinde Espriella’ya destek verdiği belirtilmişti. Bu destek, kampanya döneminde Kolombiya’daki seçim tartışmalarının öne çıkan başlıklarından biri olmuştu.

Espriella’nın zaferi, Trump çizgisine yakın sağ siyaset açısından bölgedeki yeni bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

KOLOMBİYA’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte Kolombiya’da yeni yönetimin izleyeceği iç ve dış politika merak konusu oldu.

Güvenlik, ekonomi, bölgesel ilişkiler ve ABD ile temaslar, yeni dönemin en kritik başlıkları arasında yer alacak.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Abelardo de la Espriella’nın seçimi kazandığı belirtilirken, gözler seçim kurulundan yapılacak nihai açıklamaya çevrildi.

Kolombiya’da yeni liderin göreve başlamasıyla birlikte ülkede siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.