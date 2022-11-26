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Yerel Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
Yerel

Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Yozgat'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 12:22:00 -
Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çamlık Milli Parkı'nda kar manzarasını izleyen vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

Hatay'dan, üniversitede okuyan çocuklarını ailesiyle ziyarete gelen Tahsin Hintoğlu, kar yağışını gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi.

Tahsin Hintoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Ahsen Hintoğlu da ilk defa kar gördüğünü belirterek, "Ağabeyimle kardan adam yapıp kar topu oynadık." dedi.

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