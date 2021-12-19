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Eğitim Yozgat yarın okullar tatil mi? Yozgat 20 Aralık okullar tatil olacak mı?
Eğitim

Yozgat yarın okullar tatil mi? Yozgat 20 Aralık okullar tatil olacak mı?

Yarın Yozgat okullar tatil olur mu 20 Aralık? Yozgat’ta hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Öğrenciler ise 20 Aralık Pazartesi günü Yozgat’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 17:39:00 -
Yozgat yarın okullar tatil mi? Yozgat 20 Aralık okullar tatil olacak mı?

Türkiye soğuk havanın etkisi altında. Yozgat’ta son iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Peki, Yozgat’ta okullar tatil olacak mı?

Yozgat yarın okullar tatil mi? Yozgat 20 Aralık okullar tatil olacak mı?

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öğrenciler ise Yozgat’ta yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?
Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?

Eğitim

Kırıkkale yarın okullar tatil mi? Kırıkkale 20 Aralık okullar tatil mi?

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