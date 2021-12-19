Türkiye soğuk havanın etkisi altında. Yozgat’ta son iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Peki, Yozgat’ta okullar tatil olacak mı?

Yozgat yarın okullar tatil mi? Yozgat 20 Aralık okullar tatil olacak mı?

Yozgat'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü. Kentte dün başlayan ve etkisini sürdüren kar nedeniyle ekipler, yollarda olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öğrenciler ise Yozgat’ta yarın okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.