Yozgat turizmine güç katacak yatırımlar yapılacak

GÖKSEL ÇAĞLAV YOZGAT

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yerel kalkınma için yaptıklarını ve projelerini muhabirimiz Göksel Çağlav’la gerçekleştirdiği söyleşide anlattı.

Bütçeyi arttırmak gerekiyor

Öncelikle zorunlu ihtiyaç olan alt yapı sorununu çözmek için çalıştıklarını aktaran Köse, şunları söyledi: “320 milyon bütçemiz var ama bunu arttırmamız gerekiyor. 320 milyon bütçeyle 360 trilyon liralık bir ihale olmaz. Bu günlerde büyük altyapı ihalemiz var. 206 kilometre su şebekesi 40 kilometre kanalizasyon ihalemiz var. Yozgat merkezi ayağa kaldıracağız. Bu son artışlarla 400-450 milyonu bulabilir. Bu Yozgat’ın bir ihtiyacı, zorunluluk. Tabi bunu halkımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Eski boruların tamamını, ASBET’li boruları değiştireceğiz. Hemşehrilerimiz tertemiz suya kavuşacak. Kayıp, kaçak oranı çok yüksek illerden birisiyiz. Şehre verdiğimiz suyun 3’te ikisi kayıp kaçak. Bu da toplamda yüzde 67’yi buluyor. Şehre getirdiğimiz su, enerji harcanarak getiriliyor. Şehir merkezi rakım olarak çok yüksek olduğu için 700 metreden su alıyoruz, bin 600 metre yükseğe basıyoruz. Suyun bize maliyeti 8 lira bizim satışımız 1.80 lira, vatandaşlarımıza destek olmak için bunu bütçeden fonluyoruz. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla halkımıza destek olmak için her türlü fedakârlığı yapıyoruz. Biz bir de suda indirim yaptık. Tabii bu boruların değişmesiyle kayıp kaçağı önlediğimiz zaman zaten suyun maliyeti düşecek. 22 ay sürede bu işi bitireceğiz inşallah. Enerjiye verdiğimiz masrafta düşmüş olacak. Bu yatırımlar ileriye dönük büyük yatırımlar.”

GES 3 yıl sonra gelir kaynağı olacak

Yatırımları yap-işlet-devret (YİD) sistemi yerine kendi imkânlarıyla yapmayı ilke edindiklerine dikkat çeken Köse, “İkinci büyük projemiz Güneş Enerji Santrali (GES). Bu projeyle ekonomimize büyük katkı sağlayacağız. 3 aylık bir süremiz var. Sözleşmelerin tamamı yapıldı. Bu ikisi de Yozgat için dev proje. Yaptığımız projelerin hiçbirinde YİD yok. Örneğin GES projesinde bunu önerdiler. ‘Bir kısmını peşin, her ay ödeme’ dediler ama bu öyle kârlı bir iş ki kârı niye başkasına vereyim? Hiç kimseye vermedik, kendi imkânlarımızla yapıyoruz Yozgat kazansın. Kendini enerji artışlarıyla birlikte 3 yılda amorti eden bir sistem. 3 yıl sonrasında 25 yıl boyunca Yozgat belediyesine gelir sağlayacak. Hem de hatırı sayılır bir geliri olacak” ifadelerini kullandı.

Ulaşım, gelişimi arttırıyor

Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) Yozgat’ın kalkınmasının hızlanacağının altını çizen Köse, “Tabii yıl sonuna kadar raylı sistem Yozgat’a geliyor. YHT, demiryolu hattımız büyük bir yatırım. Altyapısı tamamen bitti. Test sürüşleri başladı. Bunun Yozgat’a çok büyük katkısı olacak. Ankara ile Yozgat arası 55 dakika olarak hesaplanıyor. Ulaşım dünyada şehirlerin gelişmesi için en önemli etken. Ankara’da bulunan Yozgatlı vatandaşımızın ucuz, konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşımında büyük kolaylık olacak. Havalimanı projemiz 2 yıl önce başlatıldı. Turizmin canlanması için yatırımlar hızla yapılıyor. Burası Fatih Tabiat Milli Parkı olarak adlandırdığımız bir bölüm. Piknik yapılabilen, kontrollü ateş yakılmasına izin verilen mesire alanı olarak kullanılan bir yer. Bungalov gibi çadır evler oluşturacağız, doğa turizminin canlanması için yatırımları aksatmadan sürdüreceğiz” dedi.

Gençler için çalışıyor

Gençlere yönelik yatırımlarını da paylaşan Başkan Köse, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplam 420 bin nüfuslu bir şehiriz ancak nüfusun çoğunluğu dışarıda yaşıyor. Onları da sayarsak gayri resmi rakamlara göre 2.4 milyon ile 2.6 milyon arasında Yozgatlı, dünya üzerinde yaşıyor. Üniversitelerimiz şehirlerde hem ekonomiyi canlandırıyor hem de kültürel ve sosyal iletişimi ve etkileşimi de arttırıyorlar. Şehirlerin gelişmelerine de çok büyük katkı sağlıyorlar. Yabancı uyruklu sığınmacı bizde 11 bin civarında ama şehir merkezinde görünürlükleri yok denecek kadar az. Çapanoğlu Camii etrafında 10 bin metrekarelik altı iki katlı otopark üstü meydan oluşturuyoruz. Gençlik Kültür Merkezi inşaatımız da devam ediyor. Okuma salonlarımız, kütüphanemiz var. Aileleriyle gelenler için de okuma ve tiyatro salonu yapıyoruz, altı kafeterya olacak. Gençler her şeye burada ulaşabilecek. Halı sahasız mahalle bırakmadık. Üniversitede öğrencilere ulaşım ücretsiz sağlıyoruz. Mahalle konakları inşaatlarımız devam ediyor. Her yeni doğan için yeni doğan setlerinden hediye ediyoruz.”

Vatandaşın yanında

“Doğumdan ölüme kadar belediye olarak vatandaşımızın yanındayız” diyen Köse, “Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından burada açıldı. Hastane, 475 yatak kapasiteli olup 5 yıldızlı otel konforunda. Üniversite hastanemiz de var. Çevre illere de hizmet veriyoruz. Hasta yakınlarının konaklayacağı bir projemiz var, 200 yataklı sadece hasta yakınları kalabilecek. Tarihi ve kültürel dokumuzu ortaya çıkartmak adına çalışıyoruz. Bir tane AVM bulunuyor, başka da ihtiyaç yok zaten” şeklinde konuştu.