Yozgat Şehir Hastanesinde meme kanseri “X-Eye Mammo” ile tespit edilecek

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesinde, Türkiye’nin ilk yerli ve milli meme kanseri karar destek sistemi olan “X-Eye Mammo”nun hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Hastane Başhekimi Mustafa Kozan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ilk yerli ve milli meme kanseri karar destek sistemi olan X-Eye Mammo'nun, mamografi görüntülerinde kitle ve mikro kalsifikasyonların tespitinde kolaylık sağladığını belirtti.

Kozan, "Kanserin iyi huylu veya kötü olasılığını değerlendiren sistem, karar verme aşamasında başta radyoloji hekimlerimiz olmak üzere bütün hekimlerimize bilgisayar destekli tanı ile kolaylık sağlamaktadır. Özellikle gözle görülemeyen 0,5-1 milimetre anomalileri ve kitleleri algılayabilmekte, erken ve doğru teşhiste büyük önem taşımakta." ifadesini kullandı.

Kitle ve kireçlenme ile kötü huylu kanser tespitinde yüksek başarı değerlerine sahip olan ürünün yüzde 99 duyarlılık değerinde çalıştığını vurgulayan Kozan şunları kaydetti:

"1-31 Ekim, dünyada Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak kabul edilmektedir. Yozgat Şehir Hastanemizde kadınlarımız için önemli bir hizmet olan X-Eye Mammo ile meme kanseri için erken ve doğru teşhisi hedeflemekteyiz. Kadınlarımıza erken teşhis adına 35-40 yaşlarında ilk mamografilerini çektirmeleri, 40-50 yaş arasında her iki yılda bir kez, 50 yaş ve üzerinde her yıl bir kez mamografi çektirmelerini önemle tavsiye etmekteyiz."