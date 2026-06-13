Mardin'deki o festival tepkilere rağmen gerçekleşti!

Mardin'in Yeşilli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, kamuoyundan yozlaşmaya yönelik gelen tepkilere rağmen gerçekleştirildi.

Yeşilli Belediyesi tarafından 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Sanat ve Kiraz Festivali, çeşitli kesimlerden gelen tepkilere rağmen başladı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ve konserlere, vatandaşlar tepki gösterdi.

Yeşilli ilçesinin ve halkın uzun süredir beklediği hizmetlere rağmen, milyonlarca liranın harcandığı konser içerikli festivalin düzenlenmesi, hizmet anlayışı konusunda çelişkilere neden oldu.

Her yıl belediye tarafından organize edilen festivalin bu yılki programında da İslam 'a ve ahlaki değerlere uygun olmayan konserler ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

Festival öncesinde bazı sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar, belediye kaynaklarının bu tür organizasyonlar için kullanılmasını eleştirerek etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Eleştirilerde, festival kapsamında düzenlenen bazı konserlerin gençler üzerinde olumsuz etkilere ve ahlaksızlığa zemin hazırladığı, belediye kaynaklarının gereksiz işlere harcandığı ve etkinliklerin toplumsal değerlere uygun olmadığı yönünde görüşler dile getirildi.

Yapılan çağrılara rağmen festival programında herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve etkinlikler planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirildi.