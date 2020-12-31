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Gündem Yozgat şehidi 100 yıl sonra mezar taşına kavuştu
Gündem

Yozgat şehidi 100 yıl sonra mezar taşına kavuştu

1920 senesinde nöbet tutarken şehit olan Yozgatlı Ömer Ünver, 1 asır sonra mezar taşına ve bayrağına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 08:35:00 -
Yozgat şehidi 100 yıl sonra mezar taşına kavuştu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Kemaliye köyünde dünyaya gelen Ömer Ünver, 1920 yılında, Kocaeli'nin denize yakın sahil köylerinde bulunan mevzilerde nöbet tutan bir bölükte vatani görevini yaparken hastalandı. Hastaneye götürülürken şehit olan Ünver, memleketine götürülemeyince, Babalı Köyü'ne 3 kilometre mesafedeki araziye defnedildi. Cumhuriyet'le birlikte Ünver soyadını alan şehit askerin annesi, içindeki ateşi dindirebilmek için, yıllar sonra köye gelip oğlunun mezarını ziyaret etti.

Mezar taşı dikildi

Köylüler de annesinin verdiği bilgilerle, üzerinde ismi ve şehit olduğu tarih yazan bir mezar taşı dikmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz aylarda köy muhtarı Metin Yürük, sosyal medyadan mezarın fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğraf da bir arkadaşı tarafından Yozgatlı bir iş insanına gönderildi. Mezarı bulmak için dedektif gibi araştırma yapan iş insanı, önce Sakarya bölgesinde olduğunu öğrendi. Bölgeye çalışanlarını gönderen iş insanı, yerini bulduğu mezarı mermerden yeniden yaptırdı. Başucuna da Türk bayrağı dikti.

"Şehidimiz rahat uyusun"

Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı, "Fotoğrafı görür görmez, 'Bu mezar sahipsiz kalmamalı' dedim. Mezar taşında memleketimin isminin yazması da beni çok etkiledi. Ama Yozgatlı olmasa da o mezarı sahipsiz bırakamazdım. Birkaç gün içerisinde mezarın yerini tespit ettik. Bir haftada da mezar taşlarını yaptırıp, şehidimize yakışır şekilde bayrağımızı da göndere çektik. Böyle bir işe vesile olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir hayra vesile oldu isek ne mutlu. Şehidimiz mezarında rahat uyusun" dedi.

Babalı Köyü muhtarı Metin Yürük ise "Askerin hikâyesini dedemden dinlemiştim. O dönemde annesi 2 kez ziyaretine gelebilmiş. Onun verdiği bilgilere göre de bir mezar taşı yaptırmıştık. Mezarın fotoğrafı sosyal medyada yer alınca Yozgatlı hayırsever sahip çıktı. Allah razı olsun, inşallah hayatta kalan ailesi varsa ziyaretine gelir" dedi.

Kaynak: Sabah

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