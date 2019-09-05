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Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi tamamlandı

Yozgat Çözüm Kolejinde okula yeni kayıt olan öğrencilerin okulu tanımaları ve uyum sağlayabilmeleri için 3 gün boyunca devam eden oryantasyon programı başarıyla tamamlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:35
Yozgat Çözüm Kolejinde uyum eğitimi tamamlandı

Yozgat Çözüm Kolejinde okula yeni kayıt olan öğrencilerin okulu tanımaları ve uyum sağlayabilmeleri için 3 gün boyunca devam eden oryantasyon programı başarıyla tamamlandı.


Yozgat Çözüm Kolejinde 3-5 Eylül 2019 tarihleri arasında anaokulu, birinci sınıf ve beşinci sınıf öğrencileri için oryantasyon eğitimi düzenlendi. Oryantasyon programında okul hayatıyla ilk kez tanışan anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri ile ilkokuldan mezun olup ortaokul hayatına geçiş yapan 5. sınıf öğrencileri katıldı.Oryantasyon programı kapsamında okula yeni başlayan öğrencilere sınıf kuralları, öz bakım becerileri ve hijyen eğitimi, teneffüs kuralları ile yemekhane kuralları öğretmenleri tarafından öğretildi. Oldukça hareketli bir oryantasyon sürecini geride bırakan birinci sınıf öğrencileri için çizgi ve boyama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilere öğretmenleri tarafından hazırlanan çeşitli hediyeler de verildi.


Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada “2019-2020 eğitim öğretim yılında anaokulu, birinci sınıf ve beşinci sınıfların katılımıyla okula uyum eğitimimizi birçok etkinlik düzenleyerek başarıyla tamamladık. Anaokulu ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerimiz, oyun ve etkinliklerle okullarına ve sınıflarına alışmaları, arkadaşlarıyla tanışmaları ve öğretmenleriyle bağ kurarak okul hayatlarına uyumları sağlandı. Ortaokula başlayan öğrencilerimiz ise öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla tanıştı. Öğrencilerimiz bu yıl ilk kez karşılaşacakları dersler ve içerikleri hakkında öğretmenleri tarafından bilgilendirildi. Ayrıca yıl boyunca yapacakları farklı etkinliklerle ilgili öğrencilerimiz bilgilendirilerek okula uyum süreçleri sağlandı” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:35
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