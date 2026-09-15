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Dünya Tam 50 kasa! İşgalci İsrailliler bu kez Filistinli çiftçinin üzümlerine el uzattı
Dünya

Tam 50 kasa! İşgalci İsrailliler bu kez Filistinli çiftçinin üzümlerine el uzattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Tam 50 kasa! İşgalci İsrailliler bu kez Filistinli çiftçinin üzümlerine el uzattı

İşgal altındaki Batı Yaka’nın El Halil kentinde Filistinli bir çiftçiye ait yaklaşık 50 kasa üzüm, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından araçlara yüklenerek götürüldü.

İşgal altındaki Batı Yaka’da Filistinli çiftçilere yönelik ihlallere bir yenisi daha eklendi.

 

Filistin yönetimine ait Filistin'in Sesi Radyosu'nun sosyal medya hesaplarından yayımladığı görüntülerde, İsrailli işgalcilerin Batı Yaka'da bir Filistinlinin tarlasındaki hasat edilmiş üzümleri kasalara doldurularak araçlara yükledikleri görüldü.

 

Olayın El Halil kentinin doğusundaki El-Buveyra bölgesinde meydana geldiği ve yaklaşık 50 kasa üzümün çalındığı belirtildi.

 

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, üzümleri İsrail polisi ve askerlerinin gözetiminde çaldığı görüntülere yansıdı.

El-Buveyra, İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1995’te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında “C” bölgesi olarak sınıflandırılan alanda bulunuyor.

 

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması kapsamında Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Yaka’nın yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan "A bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü Filistin yönetimine, yaklaşık yüzde 22'sini oluşturan "B bölgesi"nin idari kontrolü Filistin yönetimine, güvenliği ise İsrail'e bırakılmıştı. Yüzde 60'ından fazlasını oluşturan "C bölgesi"nin idari ve güvenlik kontrolü ise İsrail'e devredilmişti.

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